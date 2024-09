Passerella a Ventimiglia, parere idraulico favorevole: Regione Liguria certifica la fattibilità del progetto (Foto)

Passo avanti verso la ricostruzione della passerella, distrutta dalla tempesta Alex nel 2020, a Ventimiglia.

"È finalmente arrivato il fondamentale parere idraulico favorevole del Settore Difesa del Suolo di Regione Liguria in merito alla ricostruzione della passerella sul fiume Roya" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Una passerella da costruire rapidamente, meno impattante e meno costosa".

"La Regione ha ancora una volta certificato la fattibilità del nostro progetto, con una pila in alveo, per renderlo meno costoso e meno impattante: entro un paio di settimane si concluderà la conferenza dei servizi e potremo finalmente approvare il progetto definitivo per l’avvio dei lavori" - dice il primo cittadino - "Ancora venti giorni di attesa e poi potremo avviare il cantiere che tutti i ventimigliesi da molto tempo stanno aspettando".