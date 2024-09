Rimodulazione del servizio: Riviera Trasporti, le corse non garantite del 18 settembre

Di seguito le corse non garantite causa temporanea rimodulazione del servizio diffuse da Riviera Trasporti

Sanremo:

06.00 SANREMO-VENTIMIGLIA 06.35

06.50 VENTIMIGLIA-SANREMO 07.30



06.20 SANREMO-VENTIMIGLIA 06.55

07.15 VENTIMIGLIA-SANREMO 07.55

07.15 SANREMO-VENTIMIGLIA 07.55

08.15 VENTIMIGLIA-SANREMO 08.55

08.00 SANREMO-VENTIMIGLIA 08.40

09.00 VENTIMIGLIA-SANREMO 09.40

08.15 SANREMO-VENTIMIGLIA 08.55

09.15 VENTIMIGLIA-SANREMO 09.55

09.40 SANREMO-TAGGIA 10.12

10.20 TAGGIA-SANREMO 10.52

10.20 SANREMO-TAGGIA 10.52

11.00 TAGGIA-SANREMO 11.32

11.00 SANREMO-TAGGIA 11.32

11.40 TAGGIA-SANREMO 12.12

11.30 BORGO BARAGALLO 11.55

15.10 BORGO BARAGALLO 15.35

18.00 BORGO BARAGALLO 18.25

11.45 SANREMO-VENTIMIGLIA 12.25

12.45 VENTIMIGLIA-SANREMO 13.25

12.15 SANREMO-VENTIMIGLIA 12.55

13.15 VENTIMIGLIA-SANREMO 13.55

12.30 SANREMO-VENTIMIGLIA 13.10

13.30 VENTIMIGLIA-SANREMO 14.10

13.45 SANREMO-VENTIMIGLIA 14.25

14.45 VENTIMIGLIA-SANREMO 15.25

14.30 SANREMO-VENTIMIGLIA 15.10

15.30 VENTIMIGLIA-SANREMO 16.10

17.00 SANREMO-VENTIMIGLIA 17.40

18.00 VENTIMIGLIA-SANREMO 18.40

18.40 SANREMO-VENTIMIGLIA 19.20

19.40 VENTIMIGLIA-SANREMO 20.20

19.40 SANREMO-VENTIMIGLIA 20.20

20.40 VENTIMIGLIA-SANREMO 21.15

Imperia:

07.00 L. Nanollo P./Cascine 07.13 07.15 Cascine/Via Santa Lucia 07.23

07.23 Via Santa Lucia/L. Nanollo P. 07.27



07.00 L. Nanollo P./Borgo d'Oneglia 07.13 07.15 Borgo d'Oneglia/L. Nanollo P. 07.28



07.30 L. Nanollo P./Trexenda/Ospedale 07.47 07.47 Ospedale/Via Cascione 07.59

08.00 Via Cascione/Ospedale 08.10 08.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 08.18



08.00 L. Nanollo P./Borgo d'Oneglia 08.13 08.15 Borgo d'Oneglia/L. Nanollo P. 08.28



08.30 L. Nanollo P./Barcheto/Ospedale 08.45 08.45 Ospedale/Via Cascione 08.57

09.00 Via Cascione/Ospedale 09.10 09.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 09.18



09.00 L. Nanollo P./Sanremo 09.50 10.15 Sanremo/L. Nanollo P. 11.05



12.15 L. Nanollo P./Via Cascione 12.25 12.25 Via Cascione/Artallo 12.35

12.40 Artallo/Via Cascione 12.50 12.50 Via Cascione/L. Nanollo P. 13.00



13.00 L. Nanollo P./Via XXV Aprile/Bennet 13.12 13.15 Bennet/Via Garessio/L. Nanollo P. 13.27



13.30 L. Nanollo P./Via Cascione 13.40 13.40 Via Cascione/Piani 2/Coppi Rossi 13.52

13.55 Coppi Rossi/Piani 2/Pensilina 14.08 14.08 Pensilina/L. Nanollo P. 14.15



13.10 L. Nanollo P./Cantalupo 13.30 13.30 Cantalupo (4)/Bivio Croce 13.35

13.38 (5) Bivio Croce/Moltedo 13.45 13.45 Moltedo/Via Cascione 14.00

14.00 Via Cascione/Ospedale 14.10 14.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 14.18



13.10 L. Nanollo P./Baitè 13.15 13.15 Baitè/L. Nanollo P./L. Nanollo P. 13.20



13.30 L. Nanollo P./Calderina 13.53 13.55 Calderina/L. Nanollo P. 14.18



13.10 L. Nanollo P./Via Cascione 13.20 13.20 Via Cascione/Poggi/Civezza 13.45

13.50 Civezza/Poggi/L.Nanollo P. 14.20



13.15 L.Nanollo P./Trex./Osped./S.'Agata 13.40 13.40 Sant'Agata/Ospedale 13.50

13.50 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 13.58 Lascia al Tn. 342



14.00 L. Nanollo P./Trexenda/Ospedale 14.17 14.17 Ospedale/Comune/L. Nanollo P. 14.27



14.30 L. Nanollo P./Barcheto/Ospedale 14.45 14.45 Ospedale/Via Cascione 14.57

15.00 Via Cascione/Ospedale 15.10 15.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 15.18



13.20 L. Nanollo P./Caramagna 13.38 13.38 (19) Caramagna/Montegrazie 13.48

13.50 Montegrazie/Via Cascione 14.10 14.10 Via Cascione/L.Nanollo P. 14.20



13.20 L. Nanollo P./Via Cascione 13.30 13.30 Via Cascione/Artallo 13.40

13.45 Artallo/Via Cascione 13.55 13.55 Via Cascione/L. Nanollo P. 14.05



13.25 L. Nanollo P./Via Cascione 13.35 13.35 Via Cascione/Torrazza 13.50

13.50 Torrazza/Galleria/Via Cascione 14.05 14.05 Via Cascione/Torrazza 14.20

14.20 Torrazza/Piani Chiesa/L. Nanollo P. 14.45



13.35 L. Nanollo P./Andora 14.05 14.30 Andora/L. Nanollo P. 15.00



13.40 L. Nanollo P./Pontedassio/Lucinasco 14.15 14.20 Lucinasco/Pontedassio/L. Nanollo P. 14.55



14.00 L. Nanollo P./Via XXV Aprile/Bennet 14.12 14.15 Bennet/Via Garessio/L. Nanollo P. 14.27



14.05 L. Nanollo P./Andora 14.35 15.00 Andora/L. Nanollo P. 15.30



14.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 14.47/Argine Sx 14.49/Stazione FS Argine Dx 14.52

15.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 15.02/Via Matteotti 15.04/L.Nanollo P. 15.07



15.00 L. Nanollo P./Ospedale 15.15 15.15 Ospedale/Via Cascione 15.27

15.30 Via Cascione/Ospedale 15.40 15.40 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 15.48



15.00 L. Nanollo P./Sanremo 15.50 16.15 Sanremo/L. Nanollo P. 17.05



15.15 L.Nanollo P./Trex./Osped./S.'Agata 15.40 15.40 Sant'Agata/Ospedale 15.50

15.50 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 15.58



15.30 L. Nanollo P./Moltedo 15.55 16.05 Moltedo/Bivio Croce 16.10

16.15 (8) Bivio Croce/Montegrazie 16.25 16.25 Montegrazie/Via Cascione 16.45

16.55 Via Cascione/P.Ricci/Cantalupo 17.10 17.10 Cantalupo/Via Cascione 17.20

17.20 Via Cascione/L.Nanollo P. 17.30



15.30 L. Nanollo P./Sanremo 16.20 16.45 Sanremo/L. Nanollo P. 17.35 /Andora 18.05

18.30 Andora/L. Nanollo P. 19.00



15.50 L. Nanollo P./Caramagna 16.08

ATTENZIONE alle 16.15 coincidenza linea 7 - 8 16.15 Caramagna/Via Cascione 16.27

16.30 Via Cascione/Piani 2/Coppi Rossi 16.42 16.45 Coppi Rossi/Piani 2/Via Cascione 16.58

17.00 Piazza Ricci/Caramagna 17.08 17.15 Caramagna/Via Cascione 17.27

17.27 Via Cascione/L. Nanollo P. 17.37



16.00 L. Nanollo P./Via XXV Aprile/Bennet 16.12 16.12 Bennet/Pontedassio 16.19

16.20 Pontedassio/V.Garessio/L. Nanollo P. 16.37



16.05 L. Nanollo P./Andora 16.35 17.00 Andora/L. Nanollo P. 17.30 /Sanremo 18.20

18.45 Sanremo/L. Nanollo P. 19.35



16.30 L. Nanollo P./Sanremo 17.20 17.45 Sanremo/L. Nanollo P. 18.35



16.30 L. Nanollo P./Barcheto/Ospedale 16.45 16.45 Ospedale/Via Cascione 16.57

17.00 Via Cascione/Ospedale 17.10 17.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 17.18



16.35 L. Nanollo P./Andora 17.05 17.30 Andora/L. Nanollo P. 18.00 /Sanremo 18.50

19.15 Sanremo/L. Nanollo P. 20.05 /Andora 20.30 20.45 Andora/L. Nanollo P. 21.10



16.45 L. Nanollo P./Caramagna/Vasia/Pianavia/Pantasina 17.25

17.25 Pantasina/Case Carli/Prelà Capolinea/Dolcedo 17.40

18.40 (1) Dolcedo/Lecchiore 18.55 19.00 Lecchiore/Dolcedo 19.15

19.15 Dolcedo/Caramagna/L. Nanollo P. 19.40



17.00 L. Nanollo P./Via XXV Aprile/Bennet 17.12 17.15 Bennet/Via Garessio/L. Nanollo P. 17.27



17.30 L. Nanollo P./Barcheto/Ospedale 17.45 17.45 Ospedale/Via Cascione 17.57

18.00 Via Cascione/Ospedale 18.10 18.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 18.18



18.30 L. Nanollo P./Barcheto/Ospedale 18.45 18.45 Ospedale/Via Cascione 18.57

19.00 Via Cascione/Ospedale 19.10 19.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 19.18



19.20 L. Nanollo P./Via Cascione 19.30 19.30 Via Cascione/Piani 2/Coppi Rossi 19.42

19.45 Coppi Rossi/Piani 2/Via Cascione 19.58 19.58 Via Cascione/L. Nanollo P. 20.08



18.10 L. Nanollo P./Cantalupo 18.30 18.30 Cantalupo/Via Cascione 18.40

18.40 Via Cascione/Piazza Ricci 18.45 18.45 Piazza Ricci/Montegrazie 19.03

19.05 Montegrazie/Bivio Croce 19.15 19.15 (15) Bivio Croce/Moltedo 19.22

19.25 Moltedo/Via Cascione 19.40 19.40 Via Cascione/L. Nanollo P. 19.50



18.10 L. Nanollo P./Via Cascione 18.20 18.20 Via Cascione/Torrazza 18.35

18.40 Torrazza/Galleria/Via Cascione 18.55

19.00 Via Cascione/Poggi Cabina Enel 19.20 19.20 Poggi Cabina Enel/L. Nanollo P. 19.45

18.00 L. Nanollo P./Costa d'Oneglia 18.13 18.15 Costa d'Oneglia/L. Nanollo P. 18.27



18.10 L. Nanollo P./Collette/L. Nanollo P. 18.25



18.15 L. Nanollo P./Pontedassio 18.30/Gazzelli 18.40/Chiusanico 18.45/Torria 18.50/Cesio 19.00

19.00 Cesio/Colla San Bartolomeo 19.10/San Bartolomeo Caravonica 19.16/Caravonica 19.20

19.20 Caravonica/San Lazzaro 19.25 Dal deposito alle 19.40 attende agente Tn. 320

19.25 San Lazzaro/Chiusavecchia 19.30/Pontedassio 19.35/L. Nanollo P. 19.50



18.45 L. Nanollo P./Bestagno 19.10/Villa Viani 19.20/Pontedassio 19.30/L. Nanollo P. 19.45



18.35 L.Nanollo P./Trex./Osped./S.'Agata 19.00 19.00 Sant'Agata/Ospedale 19.10

19.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 19.18

19.20 L. Nanollo P./Borgo d'Oneglia 19.33 19.35 Borgo d'Oneglia/L. Nanollo P. 19.48



19.00 L. Nanollo P./Collette/L. Nanollo P. 19.15



19.00 L. Nanollo P./Via XXV Aprile/Bennet 19.12 19.15 Bennet/Via Garessio/L. Nanollo P. 19.27



19.00 L. Nanollo P./Sanremo 19.50 20.00 Sanremo/L. Nanollo P. 20.40



19.05 L. Nanollo P./Andora 19.35 20.00 Andora/L. Nanollo P. 20.30 /Sanremo 21.10

21.20 Sanremo/L. Nanollo P. 22.00



19.20 L. Nanollo P./Cascine 19.33 19.35 Cascine/Via Santa Lucia 19.43

19.43 Via Santa Lucia/L. Nanollo P. 19.47 19.57



19.30 L. Nanollo P./Serreta 19.48 19.50 Serreta/L. Nanollo P. 20.08



19.50 L. Nanollo P./Caramagna 20.08 20.10 Caramagna/Via Cascione 20.20

20.20 Via Cascione/L. Nanollo P. 20.30