E’ previsto per giovedì 26 settembre alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo.

Torna quindi l’assise della città dei fiori che vedrà, in apertura le Interpellanze, seguite dalla discussione sul regolamento della Rsa Casa Serena e, quindi: le linee guida del Consiglio comunale dei Ragazzi, la trasformazione di Amaie da Spa in Srl ed il debito fuori bilancio per le cosiddette ‘Torri faro’ dello stadio comunale.