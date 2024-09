DL legittimo impedimento, Berrino (FdI): “Obiettivo primario è tutela del cittadino”

“Fratelli d’Italia vota a favore del provvedimento che riguarda il legittimo impedimento perché lo riteniamo corretto e giusto. Al di là del fatto che ogni misura può essere perfettibile, questa norma mira a tutelare prima di tutto il cittadino perché molteplici sono i casi in cui il legittimo impedimento non viene riconosciuto dai giudici. Così come è concepito adesso, il legittimo impedimento non funziona né in ambito civile né in quello penale per cui era giusto modificare la norma vigente in un’ottica, lo ripeto, che vede in primo luogo la tutela del cittadino oltre che quella del professionista che lo rappresenta”.



Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia di Palazzo Madama.