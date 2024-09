Bordighera, giovedì incontro alla biblioteca civica con l'autore Ferruccio Francescotti

Giovedì 26 settembre alle 16.30 la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera apre le sue porte per un incontro con l’autore Ferruccio Francescotti, che presenterà i suoi libri “La vita insieme” e “L’incontro” (Midgard Editrice).

Entrambi i volumi, che guardano ai ragazzi delle scuole medie come pubblico di riferimento, uniscono racconto fantastico ed elementi legati alla preistoria e alla paleoantropologia in un interessante equilibrio, che coinvolge e incuriosisce i giovani lettori e che rispecchia le passioni di Ferruccio Francescotti.

Con la presentazione di giovedì 26 settembre riprendono dunque gli incontri alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, “Città che legge” come da riconoscimento ricevuto dal MIBACT.

Cenni biografici dell’autore

Ferruccio Francescotti è nato a Ventimiglia nel 1951. Ha lavorato presso l’Aermacchi di Varese dal 1978 al 2011. È appassionato da moltissimi anni di astronomia e di paleoantropologia. Ha pubblicato: “Avionica. I sistemi elettronici dei velivoli”, “La trasmissione digitale in avionica”, “La presentazione dati in avionica”, “Un Dono del Cielo”, “Un amico che viene da lontano” e “La parola fu l’inizio”.

