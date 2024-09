Il premio Riva Ligure al Premio Antonio Semeria del Casinò di Sanremo: alla Guardia di Finanza la cittadinanza onoraria (Foto e video)

Il premio Riva Ligure sarà consegnato al Premio Antonio Semeria del Casinò di Sanremo. La cittadinanza onoraria di Riva Ligure sarà conferita alla Guardia di Finanza nel 250° anniversario dalla sua fondazione. Come da tradizione, l'alto riconoscimento verrà assegnato durante il Consiglio Comunale Straordinario Solenne che si terrà in occasione della festa del Santo Patrono rivese, San Maurizio, domenica 22 settembre alle 21 in piazza Matteotti.

"Guardia di Finanza. Nella tradizione, il futuro" è il messaggio che accompagna questo importante anniversario. "Celebriamo i 250 anni della Fondazione della Guardia di Finanza, da sempre un solido presidio a difesa dell'integrità e della stabilità del nostro sistema economico. Alle donne ed agli uomini che, con onore ed orgoglio, vestono la divisa del Corpo, attraverso il conferimento della Cittadinanza Onoraria, desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la professionalità e lo spirito di sacrificio che li animano nell'essere al servizio della Nazione", ricorda il sindaco Giorgio Giuffra.

Come detto, la consegna del Premio Riva Ligure quest'anno sarà dedicato alla cultura. Il riconoscimento sarà conferito al "Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria". Giunto all'undicesima edizione, il concorso matuziano ha coinvolto oltre 2.000 scrittori a livello internazionale ed è legato alla figura di un importante amministratore che ha segnato la storia del Casinò, partecipando alla fondazione dei Martedì Letterari, una rassegna che porta i protagonisti della cultura in provincia di Imperia.

Non meno rilevanti saranno le benemerenze cittadine. In questa categoria, rientrano le associazioni che si sono distinte per il loro senso civico e la vicinanza alla comunità. L'amministrazione comunale ha scelto di premiare: il GS Riva Ligure, il Fudoshin Karate Liguria, il gruppo delle Fiormiche, la Fidas e l'Associazione Nazionale Alpini di Riva Santo Stefano.

Un'altra parte importante della cerimonia sarà rivolta alle scuole. Verranno premiati i migliori alunni residenti, distintisi nell'anno scolastico 2023/24. Saranno nove gli studenti che riceveranno buoni per materiale scolastico, per un valore complessivo di 1.200 euro. Inoltre, tre ulteriori benemerenze saranno assegnate alle classi della Scuola Primaria Sandro Pertini per i seguenti riconoscimenti: l'ottenimento della Bandiera Verde, il secondo posto al Concorso Nazionale "La Cittadinanza del Mare" e il primo posto al concorso

"Orchestra InCanto", organizzato dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo.



Per la prima volta, nella storia del Premio Riva Ligure, la serata vedrà anche uno spettacolo pirotecnico. I fuochi d'artificio sono possibili grazie anche al contributo regionale dell'Assessorato al Turismo. Questi suggestivi giochi di luce animeranno il cielo rivese e allieteranno la comunità, chiudendo di fatto i festeggiamenti patronali per San Maurizio.