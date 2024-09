Elezioni regionali, Stefania Lanza è la quarta candidata della Lega

Stefania Lanza, 55 anni, sanremese, infermiera presso l’ASL 1, (moglie dello stimato cardiologo Giovanni Guglielmino) è il quarto nome che va a comporre la lista della Lega in provincia di Imperia insieme ad Alessandro Piana, presidente regionale facente funzione; Sonia Viale, ex parlamentare e consigliera uscente e Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della Provincia

Un volto nuovo della politica, che intende mettere a disposizione le sue competenze in ambito sanitario a favore del territorio e porre al centro il benessere dei cittadini, il miglioramento dei servizi pubblici, in particolare quelli inerenti alla salute. “Ho accettato la proposta che mi è stata fatta con entusiasmo, con la voglia di mettermi a disposizione delle persone e dei loro bisogni - afferma Stefania Lanza, che prosegue- La mia esperienza come infermiera mi ha permesso di conoscere da vicino le difficoltà e le sfide che ogni giorno affrontano, sia i pazienti, sia gli operatori sanitari. Ho deciso, quindi, di farmi portavoce delle istanze dei cittadini e dei professionisti in ambito sanitario nelle sedi opportune. Nel mio lavoro, quotidianamente, sono al servizio delle persone, è con lo stesso spirito che affronto questa nuova esperienza”.

Chiosa il vicesegretario provinciale della Lega, capogruppo in consiglio comunale a Sanremo, l’avvocato Daniele Ventimiglia: “Sono contento che Stefania Lanza abbia accettato la proposta di candidarsi alle prossime elezioni regionali. Ritengo che il suo profilo professionale e personale siano un valore aggiunto per tutta la squadra e sono certo possa contribuire in modo significativo al miglioramento del nostro territorio e della nostra comunità. Competenza, empatia e determinazione sono elementi che la contraddistinguono come persona e come candidata. Infine ringrazio il segretario provinciale Antonio Federico per il lavoro svolto e la fiducia che ha sempre dimostrato nella Lega Sanremo e i suoi iscritti”.