Studiosi da tutta Italia riuniti all’ICBSA: a Roma il 4° convegno di studi dedicato a Pippo Barzizza

Si apre con la conferenza stampa presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato l’iniziativa del IV Convegno di Studi Barzizziani per la prima volta convocato nella Capitale d’Italia. Su invito del Senatore sanremese Gianni Berrino gli organizzatori del convegno presentano nell’alta sede istituzionale l’incontro di studio che prosegue un’idea partita a Sanremo più di vent’anni fa, nel 2002. Nel contesto del Premio Nazionale per Arrangiatori “Pippo Barzizza” si tennero infatti le prime due edizioni del Convegno ideato e promosso dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, mentre una terza si realizzò, sempre a Sanremo, nel 2017. Dopo sette anni il Convegno di Studi Barzizziani approda invece a Roma per svolgersi, in due intensi pomeriggi, presso l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, già noto come “Discoteca di Stato”, in via Michelangelo Caetani n. 32 nel pieno centro di Roma.

Il 18 e 19 settembre dalle ore 15 alle 18, numerosi studiosi provenienti da varie parti d’Italia si confronteranno sul tema “Pippo Barzizza tra radiofonia e discografia”. Un doveroso tributo al musicista ligure – nato a Genova nel 1902 e scomparso a Sanremo nel 1994 – cui si devono molte pagine di popolari canzoni come “Maramao perché sei morto?”, “Ba ba baciami Piccina”, “Pippo non lo sa”, “Tulipan”, “Mille lire al mese”, “Sera” diffuse sia sulle onde radiofoniche che su disco. Barzizza, attivo ancora nel dopoguerra nei programmi RAI e nel mondo del cinema, è inoltre riconosciuto come uno dei pionieri del jazz in Italia e come il primo vero arrangiatore di musica leggera.

Nella prima giornata sono previsti gli interventi di critici e ricercatori musicali quali Dario Salvatori, Felice Liperi, Freddy Colt, Agnese Sanna e Roberto Berlini, oltre agli onori di casa affidati al direttore dell’Istituto Antonello De Berardinis. La seconda giornata vedrà la presenza di Franco Fasano, Pierluigi “Piji” Siciliani, Gianfranco Iuzzolino, Alessandro Rigacci e Lorenzo Fiaschi.

Nel corso del Convegno si assisterà ad alcuni interventi musicali offerti degli cantanti e musicisti Andrea Parente, Daniela Terreri, Simone Calomino, Laura Seragusa e Massimiliano Ciafrei. Al termine di ciascuna giornata il pubblico e i convegnisti potranno visitare la collezione di apparecchi fonografici conservata nel museo dell’Istituto.

Il tema del simposio nasce dalla ricorrenza dei 100 anni della radio italiana, inaugurata nel 1924, e di cui Pippo Barzizza sarà successivamente uno dei maggiori protagonisti entrando con la sua musica, veicolo di moderne sonorità, nelle case degli italiani.

L’evento è dedicato al ricordo del figlio del Maestro, il cineasta Renzo Barzizza recentemente scomparso, e gode del patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi, del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo e dell’associazione Bunker Records di Roma.