Gianni Tozzi, storico sassofonista del Sestetto Carosone, compie 100 anni: una vita dedicata alla musica

Il prossimo 15 ottobre, Gianni Tozzi, noto anche come Giovanni Tozzi Rambaldi, compirà 100 anni. Tozzi, storico sassofonista e multistrumentista del celebre Sestetto Carosone, ha trascorso gran parte della sua vita a Sanremo, ma attualmente risiede in una RSA a Genova. Nonostante l'età, la famiglia ha fatto sapere che è ancora una persona perfettamente lucida e attiva, continuando ad essere una preziosa testimonianza vivente di un'epoca musicale indimenticabile.

Nel 2014, Gianni Tozzi è stato insignito del prestigioso Premio Renzo Laurano per la Ligusticità Oltreconfine, riconoscimento attribuitogli dal Circolo Ligustico per la sua straordinaria carriera musicale. Tozzi rappresenta oggi l'ultimo testimone vivente di quegli anni d'oro, in particolare della fine degli anni '50, periodo in cui il Sestetto Carosone portava la musica italiana nel mondo, mescolando jazz, swing e canzoni tradizionali con grande successo.