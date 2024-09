Keiro no Hi, Bordighera celebra la Giornata del rispetto per gli anziani (Foto e video)

Bordighera celebra il Keiro no Hi, la Giornata del Rispetto per gli anziani. "La data prescelta è il terzo lunedì di settembre, in concomitanza con la festa nazionale giapponese Keiro no Hi a cui si ispira l’appuntamento della città delle palme" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "È doveroso celebrare l’esempio e l’insegnamento di chi ha raggiunto traguardi di vita così importanti ed è un vero piacere farlo con una festa, a maggior ragione, in una realtà come la nostra in cui la popolazione più longeva è largamente presente. Fin dalla prima celebrazione la Festa del Rispetto per gli Anziani si è svolta con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano. Il prossimo anno sarà con noi il console Toshiaki Kobayashi, che era venuto qui l'anno scorso”.

Un giorno ricco di iniziative per celebrare i cittadini più longevi e onorarne l’esperienza di vita. In mattinata il sindaco Vittorio Ingenito, insieme all'assessore Melina Rodà e al consigliere comunale Barbara Bonavia, ha consegnato gli attestati agli anziani della casa di riposo. Il primo cittadino ha poi scoperto una targa in un giardino di Bordighera insieme al vicesindaco Marco Laganà e al presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti.

Nel pomeriggio, invece, nel centro culturale nell'ex chiesa Anglicana, alla presenza di autorità civili, locali e regionali, e militari è andata in scena la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai residenti che hanno raggiunto il traguardo dei 90 e dei 100 anni tra il 19 settembre 2023 e il 16 settembre 2024. Il sindaco Ingenito ha, infatti, dato un attestato a ogni cittadino presente in sala: Liliana Achilese, Giuseppe Asplanato, Pierina Basso, Italo Biondi, Santino Bologna, Ilvano Borghi, Iris Borro, Norina Campedelli, Teresa Cassanello, Pierangelo De Carli, Anna Desanti, Maddalena Fissore, Anna Fresia, Sergio Gagliolo, Teresa Germano', Maria Giusto, Vincenza Gozzini, Caterina Impiombato, Pietro Lanteri, Antonio Latella, Pierina Lorenzi, Lucia Marchisio, Giuseppe Marra, Alvaro Massaccesi, Prima Massafra, Santa Massari, Teresa Melini, Ferruccio Nardini, Emilia Palmero, Antonietta Paragalli, Maria Parisio, Odile Pastorello, Marelisa Ramoino, Andreina Repetto, Franca Resegotti, Emilia Ribola, Domenico Giorgio Roggero, Maria Iose Rossetto, Maria Teresa Salvo, Lucia Sellitti, Roberto Silva, Cristina Verrando e Antonio Zinghini.

Inoltre, ha consegnato una targa a una signora di 100 anni: Teresa Benedetta Oliva. Infine, un mazzo di fiori è stato donato a una signora che ha appena festeggiato 104 anni: Santina Buelli. "L'anzianità è un momento particolare, la nostra società tende, infatti, a interrompere i legami" - interviene il dottor Franco Zanoni - "La memoria, però, è il ricordo e il bene più prezioso che abbiamo".

"Sono qui su espressa richiesta del sindaco per dare consigli contro le truffe agli anziani, che appartengono a una delle categorie più fragili, sono facili prede di questi criminali che truffano le persone" - dichiara il comandante dei carabinieri di Bordighera, il maggiore Saverio Cappelluti - "Bisogna diffidare dalle apparenze, non bisogna farsi distrarre, bisogna limitare la confidenza su internet e al telefono, bisogna fare attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti e un tesserino di riconoscimento non basta, bisogna chiamare sempre il Nue 112".

Per l'occasione erano presenti, oltre al sindaco Vittorio Ingenito e alla sua Amministrazione, il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, l'assessore regionale Marco Scajola, i consiglieri regionali Sonia Viale, Veronica Russo, Mabel Riolfo, Chiara Cerri ed Enrico Ioculano.

"La cosa che mi ha colpito di più è che proprio oggi che è il primo giorno di scuola primaria in Liguria festeggiamo anche gli anziani" - sottolinea il consigliere regionale Chiara Cerri - "E' una cosa importantissima e bellissima questa continuità che va dai bambini, ai ragazzi, agli adulti e agli anziani. Festeggiare ogni età tutti uniti è la cosa più bella che si possa fare".