Sanremo riscopre Franco Battiato, che successo la seconda giornata del Festival Soleá (Foto e video)

Sì, quello di sabato sera al Club Tenco è stato un vero e proprio viaggio. Un invito, per citare una delle canzoni di Franco Battiato (celebrato nel migliore dei modi durante la seconda giornata di Soleá, il Festival della cultura mediterranea), accolto calorosamente dalla città di Sanremo, che si è ritrovata a cantare e ballare alcuni dei più grandi successi del Maestro. L'evento, che ha visto come protagonisti lo storico discografico e amico di Battiato, Stefano Senardi, il musicologo Jacopo Tomatis e il direttore artistico della kermesse, Angelo Giaccobbe, è stato seguito con grande partecipazione, come dimostrato da un Club Tenco vicino al tutto esaurito.

Il talk "Al suono di cavigliere del katakali - Franco Battiato e l'altrove" è stato anche un'occasione per fare un primo bilancio sul Festival della cultura mediterranea, giunto alla sua ottava edizione e che si concluderà questa sera con due eventi speciali: uno al museo civico alle 18 ("In viaggio con il telecomando - La narrazione televisiva del viaggio") e uno alle 21 ("Il mio 'milione'"). "Il Festival è stato inaugurato felicemente venerdì al cimitero monumentale di Sanremo - ha spiegato Angelo Giaccobbe - Siamo molto soddisfatti sia per i contenuti che stiamo sviluppando sia per la partecipazione numerica. Ringraziamo la città per il supporto".

Tornando alla serata dedicata a Franco Battiato, è doveroso citare le due musiciste, Maria Pierantoni Giua e Anais Drago, che hanno fatto cantare il Club Tenco. Le loro performance hanno ricevuto sinceri complimenti da Stefano Senardi: "Sono convinto che anche a Franco sarebbe piaciuta la vostra esibizione". Il pubblico, entusiasta, ha richiesto due bis, gustandosi un mini concerto di sei brani tra i più significativi, legati al tema del viaggio, caro al Maestro. "Non pensavamo di dover lavorare un giorno su questo repertorio - hanno spiegato le due artiste dal palco - È stato veramente bellissimo ed emozionante, con un grande lavoro dietro tutto questo".