Wallester Business: Il tuo segreto per il successo nell'acquisto dei media

L'acquisto dei media è una delle aree più dinamiche e competitive del marketing. Quando si tratta di acquistare spazi pubblicitari su piattaforme multimediali, social media e piattaforme di streaming, le decisioni possono essere prese in pochi secondi. È quando gli esseri umani sono più veloci dell'elettronica. Purtroppo, i sistemi bancari tradizionali riservano spesso spiacevoli sorprese agli acquirenti dei media, ritardando o rifiutando i pagamenti. Ciò si traduce in perdita di opportunità che portano a perdite ingenti. Fortunatamente, Wallester Business ha creato un prodotto rivoluzionario che può migliorare significativamente la tua competitività nell'acquisto dei media. Ecco come funziona e quali vantaggi apporta alla tua attività.

Perché i tuoi pagamenti non vengono elaborati?

Il motivo dei ritardi e dei rifiuti delle transazioni nell'acquisto di media digitali è il lavoro dei sistemi di sicurezza delle banche. Per prevenire il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari, controllano attentamente i dettagli di ogni carta e conto. A rischio sono gli strumenti di pagamento che:

● sono stati precedentemente coinvolti in transazioni sospette;

● sono sottoposti a monitoraggio finanziario;

● presentano errori nei dettagli;

● appartengono a nuove aziende;

● non hanno una solida storia di transazioni.

Inoltre, i sistemi di pagamento possono bloccare i trasferimenti se una controparte utilizza molte carte per acquistare i supporti.

Qualunque sia la ragione, il risultato è lo stesso: le aziende perdono opportunità e subiscono perdite. Mentre i sistemi di pagamento elaborano le transazioni e risolvono le controversie, i concorrenti stanno già occupando i primi spazi pubblicitari sulle piattaforme multimediali e sono i primi a incontrare il pubblico di riferimento, conquistandone il favore.

Come accelerare i pagamenti nell'acquisto dei media?

Esistono diverse soluzioni collaudate. Puoi rivolgerti a un'agenzia specializzata che abbia lo status di partner di piattaforme mediatiche. Ciò è efficace, ma anche costoso: il lavoro di un acquirente di media professionista viene pagato a livello di alta direzione. Un'altra opzione consiste nella stipula di un accordo di partnership con un'azienda che opera da tempo in questo settore e che è pronta a condividere i propri conti. È conveniente, ma pericoloso e inaffidabile.

La "media aurea" tra questi estremi è un biglietto da visita specializzato Wallester per l'acquisto dei media . È dotato di una serie di tecnologie denominate SNKS che ottimizzano i flussi di lavoro in questo settore e riducono significativamente i costi di tempo. Vediamo più da vicino come funziona.

BIN unici: Meno errori, più risultati

Uno dei motivi per cui i sistemi di pagamento rifiutano le transazioni è l'uso di carte con nuovi numeri di identificazione bancaria (BIN) per trasferire grandi somme. Nell'acquisto dei media, ciò funziona come nel credito al consumo. Per guadagnarsi la fiducia di un istituto finanziario, si deve iniziare con piccoli importi e aumentarli gradualmente entro i limiti stabiliti. Tuttavia, la differenza è che un rifiuto nei prestiti al consumo significa, ad esempio, una Xbox acquistata con un mese di ritardo, mentre nell'acquisto di media significa enormi perdite dovute a campagne di marketing inefficaci.

Ecco perché Wallester utilizza un pool di BIN affidabili quando emette nuove carte aziendali. Hanno immediatamente un rating elevato nei sistemi di pagamento, il che significa che si ottengono meno rifiuti e si può lavorare con importi maggiori. Continuando l'analogia, è simile al prestito attraverso un broker finanziario. Se una persona fidata garantisce per te, la tua posizione sarà notevolmente rafforzata e avrai accesso a servizi migliori.

Autenticazione 3DS automatizzata: Quando i secondi contano

Negli appalti per i media digitali, le aste vere e proprie possono svolgersi con uno scarto di pochi minuti tra un'offerta e l'altra. Dato il ritardo nella trasmissione dei dati e nell'elaborazione delle transazioni, c'è poco tempo per prendere una decisione. Quindi, potresti perdere il tuo spazio pubblicitario per motivi puramente tecnici.

Per risolvere questo problema, Wallester ha sviluppato una soluzione personalizzata per automatizzare l'autenticazione utilizzando la tecnologia 3D Secure. Consente agli amministratori della piattaforma di gestione delle finanze aziendali di inserire nella lista bianca determinati siti web, destinatari e account. Quando si eseguono transazioni che li coinvolgono, il sistema conferma automaticamente la correttezza del pagamento, riducendo significativamente il tempo necessario per ottenere una password unica, inserire una combinazione di caratteri e superare altri controlli.

Le liste bianche consentono di analizzare la situazione attuale e di prendere le decisioni giuste. Allo stesso tempo, non violano la sicurezza informatica dell'azienda e non creano ulteriori minacce alla sua stabilità finanziaria.

Connessione API: ottimizzazione completa

La gestione manuale dell'acquisto dei media è una strategia perdente. Esistono già numerosi sistemi per automatizzare questo processo aziendale, compresi quelli basati su modelli avanzati di intelligenza artificiale. Possono prendere le decisioni giuste in una frazione di secondo, tenendo conto di centinaia di fattori. Tuttavia, il loro potenziale sarà limitato se seguirai i loro consigli cliccando sui pulsanti di conferma delle transazioni.

Per automatizzare l'acquisto di media digitali, Wallester offre un'API aperta agli utenti della sua piattaforma di gestione delle finanze aziendali. Funge da ponte tra il software aziendale e le piattaforme multimediali online. L'API riduce i ritardi associati alla gestione manuale e alla conferma formale delle transazioni da parte dei dirigenti.

Il futuro dell'acquisto dei media

La soluzione Wallester è uno degli strumenti di pagamento più avanzati creati appositamente per il marketing. Tuttavia, l'azienda non si adagia sugli allori e continua a ottimizzare i suoi prodotti. Ne amplia le funzionalità, migliora l'interfaccia e aggiunge nuove opzioni di personalizzazione per adattarsi ai processi aziendali di aziende specifiche.