Scossa di terremoto nel Mar della Corsica: avvertita anche nella Riviera di Ponente

Questa sera, intorno alle 20:47, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, con epicentro nel Mar della Corsica, è stata avvertita distintamente anche nella Riviera di Ponente. I comuni più "colpiti" dalla percezione del sisma sono stati Arma di Taggia, Sanremo, Ospedaletti e Bordighera, dove numerosi residenti hanno segnalato sui social media di aver sentito chiaramente il movimento tellurico.

La scossa, registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stata avvertita anche in altre aree limitrofe, ma non ci sono state conseguenze rilevanti. Le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali sviluppi.