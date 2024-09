Nasce in provincia il Comitato di InterVento Popolare, si oppone al progetto del mega eolico

Si è costituito in questi giorni il Comitato di InterVento Popolare, che comprende cittadine e cittadini del ponente ligure e ben 26 associazioni e che si oppone fermamente allo sfruttamento del territorio e al progetto del mega eolico insensato e selvaggio denominato Imperia monti Moro e Guardiabella.

Il Comitato si pone come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza attraverso incontri pubblici ed eventi che verranno inoltrati agli organo di stampa ma già consultabili sul sito www.interventopopolare.it

Le associazioni che hanno aderito al Comitato di InterVento Popolare sono: A.I.F.O. Amici di Bellissimi, ANPI Arma di Taggia, ATTAC Imperia, Casa Balestra, Ci siamo in difesa dei beni comuni, Comitati Civici di Base provincia di Imperia, C.S.A. La Talpa e l'Orologio, Confederazione Italiana Agricoltori, Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino, Italia Nostra ponente Ligure, Natura Intemelia, Popoli in Arte, Praugrande, Pro Loco Pietrabruna, Società della Cura, Teatro dell'Attrito, U.S.B. Imperia, Rinascimento dell'entroterra, CI CA Collettivo Italia Centroamerica, Istituto Internazionale Studi Liguri, Felice Lavanda, Produttori Lavanda Riviera dei Fiori, AIAB Liguria, Alla radice della vita e Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione.