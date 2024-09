Sanremo: nuovi progetti per i giovani, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il 'Tavolo Giovani'

Nei giorni scorsi il vicesindaco Fulvio Fellegara, assieme ai consiglieri comunali Giovanna Negro e Alessandro Marenco, ha partecipato a due importanti incontri con i vertici degli istituti scolastici del comprensorio, finalizzati ad ampliare il coinvolgimento di giovani e giovanissimi nel rapporto con la società civile, in base alle linee programmatiche di mandato del sindaco Mager.

Il primo incontro è stata l’occasione per illustrare, ai rappresentanti degli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado, il progetto dell’amministrazione comunale per ricostituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni della quinta classe delle elementari e gli alunni delle tre classi delle scuole medie in un percorso che prenderà il via con l’inizio delle scuole e avrà come prima tappa fondamentale l’elezione e l’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi ad aprile 2025.

“Costituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi è fondamentale per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita civica – dichiara Fellegara – perché offre loro l'opportunità di esprimere idee, incoraggiare il senso di appartenenza alla comunità, nonché comprendere il funzionamento delle istituzioni democratiche. Questo progetto sarà realizzato con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio comunale”. Il secondo incontro, invece, ha visto la partecipazione dei referenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado ed ha riguardato l’istituzione del “Tavolo Giovani”. Inoltre, sono state affrontate ulteriori modalità di interazione e collaborazione fra gli istituti scolastici, l’amministrazione e il distretto socio-sanitario al fine di supportare i giovani ed aiutarli, da un lato, a manifestare e soddisfare i loro bisogni e, dall’altro, ad interagire e confrontarsi con le istituzioni.

“Il "Tavolo Giovani" – continua il vicesindaco - è uno strumento essenziale per coinvolgere i giovani nelle politiche locali perché permette loro di esprimere idee, bisogni e proposte per lo sviluppo della comunità. Facilita il dialogo tra le istituzioni e le nuove generazioni, promuovendo una maggiore partecipazione civica. Inoltre, contribuisce a valorizzare il ruolo dei giovani come attori del cambiamento sociale ed economico.” Gli incontri sono stati coordinati dalla dott.ssa Simona Donati, responsabile del Servizio Distretto socio – sanitario del Comune di Sanremo.