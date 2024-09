Agricoltura: Alessandro Piana “Stanziati 5 milioni di euro per investimenti nelle aziende agricole”

Oltre 5 milioni per investimenti nelle aziende agricole. Sono stati stanziati dalla Regione Liguria a valere sul bilancio del PSR, il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, tali risorse sono derivanti da fondi ordinari FEASR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale) e da fondi EURI (Fondi dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19).

Si tratta di due bandi distinti per l’acquisto di macchinari e attrezzature, comprese le trattrici e i frantoi, da parte delle aziende agricole.



Il primo bando del valore di 2,5 milioni di euro a valere sui fondi FEASR e il secondo del valore di 2,7 milioni di euro provenienti dai fondi dell’Unione Europea a sostegno della ripresa dopo il Covid. Il sostegno è riconosciuto in una percentuale di contributo che va dal 40 fino all’80% della spesa ammissibile nel caso in cui l’agricoltore fosse un giovane, fino a 41 anni. Gli investimenti dovranno essere rendicontati entro il termine massimo del 22 settembre 2025. Il bando aprirà martedì 24 settembre e chiuderà il 21 novembre 2024, con due distinte fasi di presentazione.

La prima dal 24 settembre al 24 ottobre 2024, la seconda dal 25 ottobre al 21 novembre 2024. Questo per consentire l’erogazione delle risorse prima della chiusura prevista il 21 novembre. Le domande vanno presentate sul portale SIAN gestito da AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

L’obiettivo di questo ulteriore stanziamento sui fondi PSR è quello di sostenere gli investimenti aziendali legati agli acquisti di attrezzature aziendali garantendo la liquidazione del contributo in tempi rapidi.

“Due bandi distinti - commenta il Presidente facente funzioni Alessandro Piana - per un ammontare di oltre 5 milioni di euro che andranno ad aiutare le aziende agricole negli investimenti per macchinari e attrezzature. L’impegno di Regione Liguria nel supportare le aziende del settore agricolo, nevralgico nel nostro territorio, è stato costante e prosegue con perseveranza”.