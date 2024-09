Sanremo: visita privata e a sorpresa del Principe Alberto di Monaco alla mostra con i vestiti della madre, la Principessa Grace (Foto)

Accompagnato dal Sindaco Alessandro Mager, dall’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, dal Presidente del Consiglio Alessandro Il Grande e dal Presidente del Cda del Casinò (con loro anche il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola), visita privata oggi pomeriggio nella sala da gioco della città dei fiori per il Principe Alberto di Monaco, alla mostra dei vestiti di sua mamma, la Principessa Grace che, da due settimane fanno parte di 'Stile artigiano è di Moda', appuntamento che richiama la grande tradizione legata all’alta sartoria italiana. Presenti anche Donatella Vivaldi e Barbara Biale, presidente e segretario di Confartigianato.

Il Principe Alberto si è soffermato nella sala Privata ed ha apprezzato la mostra, curata dalla dott.sa Federica Flore, costituita da sei abiti provenienti dalla collezione privata della famiglia Grimaldi. L’esposizione ha il patrocinio dell’Ambasciata di Monaco in Italia e dell’associazione siti storici Grimaldi, in cui è inclusa la città di Sanremo.

“E’ stato un onore poter ricevere S.A.S. il Principe Alberto di Monaco, in visita privata al Casinò per quest’esposizione così importante che si inserisce a pieno titolo nella tradizione dell’alta sartoria. L’evento di oggi pomeriggio è segno tangibile di quanto la Casa da Gioco continui, con successo, a proporsi come luogo di cultura. Un sentito ringraziamento a S.A.S. il Principe per essere stato con noi questo pomeriggio, al Casinò e tutti coloro che tanto si sono adoperati per la realizzazione non solo della mostra ma anche di questa visita così prestigiosa” Sottolinea il sindaco di Sanremo Avv. Alessandro Mager.

“Ringrazio sentitamente S.A.S. Il Principe Alberto di Monaco per la Sua visita e per aver reso possibile l’esposizione, che rimarrà nella storia della nostra azienda e che ha impreziosito il Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile. Un particolare plauso a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò dott. Gian Carlo Ghinamo.

L’edizione di quest’anno, infatti, esalta il ‘su misura’ che coniuga qualità e professionalità con un omaggio all’eleganza rappresentato dagli abiti indossati dalla Principessa Grace di Monaco. Il fascino dell’eleganza che non ha tempo rivive negli scatti fotografici e negli abiti della Principessa Grace di Monaco, provenienti dalla collezione Grimaldi del Principato monegasco ed esposti nella sala privata del Casinò di Sanremo.

Un omaggio ad uno dei più amati ed indimenticati simboli di glamour, che spesso visitava la Riviera dei Fiori e Sanremo e che torna nei tessuti impalpabili che ha indossato, simili a farfalle coloratissime, firmati da grandi stilisti, da Yves Saint Laurent, a Balenciaga, a Chanel, a Dior a Lanvin. Una icona di eleganza a livello internazionale, e al tempo stesso esaltare la professionalità e l’eccellenza della creatività italiana, che sa esprimere, nella qualità dei drappeggi, il perfetto equilibrio tra innovazione e professionalità, con esposizioni curate dalla storica dell’arte Federica Flore.

La mostra, lo ricordiamo, si svolge nella sale 'Privata' e 'Dorata' del Casinò ad ingresso libero e ha dato il via alle due settimane dedicate all’alta sartoria che culminano oggi con la cerimonia di premiazione del 'Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile', al Teatro dell’Opera.

Stasera alle 21 sulla scalinata del Casinò, si svolgerà invece la sfilata organizzata da Confartigianato, firmata dal Direttore artistico Cristiano Gatto, condotta da Eleonora Pedron e Cristiano Gatti, Presidente di Confartigianato Biella. Una vera e propria festa dell’Alta Moda dove si rifletterà sul futuro del 'su misura' ecosostenibile, su come lo stile artigianale si può esprimere attraverso svariati materiali che permettono all’estro geniale di esprimersi in oggetti ed abiti, componenti di arredo, gioielli ed accessori, resi unici dalla scelta dei componenti che si fondono con una professionalità che arriva da lontano e che cerca sempre nuovi registri di espressione.