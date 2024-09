Il maestro di Ventimiglia Dario Amoroso porta in alto il nome della ANC sez. MOVM Fois

Il giovane Maestro di Ventimiglia Dario Amoroso, cantante lirico, direttore del coro ANC Ventimigliese ha portato in alto e con onore il nome dell’associazione ANC di Ventimiglia. Si è esibito in occasione del ricordo solenne per l'80º anniversario dell’uccisione dei martiri di Fiesole ove durante la fine della seconda guerra mondiale tre carabinieri si consegnarono alle truppe tedesche per salvare 10 ostaggi civili.

Il concerto si è svolto in collaborazione con il coro della Cappella Musicale del Duomo di Firenze, con il quale il M° Dario Amoroso si è esibito come corista e come solista con la Banda Nazionale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, diretta dal Maestro Tenente Colonnello Massimo Martinelli presso il teatro Romano di Fiesole e presso il Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Una grandissima onorificenza per il giovane Maestro che come socio dell’ANC di Ventimiglia ha potuto ricoprire il ruolo da solista con una delle più rinomate Bande della Nazione. Alla manifestazione erano presenti anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Gen.Teo Luzi, e le massime autorità nazionali e locali.