Sanremo: il comune corre in fretta ai ripari, al via la progettazione per i nuovi pali al posto dei tralicci RT

Anche se non sono mancate le polemiche, negli ultimi tempi, per la dismissione dei tralicci della Riviera Trasporti, il Comune di Sanremo sta correndo ai ripari per la sostituzione degli stessi con nuovi pali su cui installare l’illuminazione pubblica.

Da tempo, purtroppo, i pali stanno subendo l’opera di corrosione del mare e, ovviamente, anche la loro vetustà. Negli ultimi mesi la Riviera Trasporti ha provveduto a rimuovere la linea filoviaria visto che non è utilizzata da tempo. Ed ora tocca ai tralicci. Il Comune matuziano ha affidato all’Ing. Fabio Ravera la progettazione esecutiva ma anche la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione dei pali di illuminazione pubblica. Dovranno sostituire i sostegni dell’ex filovia, tra il deposito Rt di corso Mazzini e il confine con Ospedaletti.

Il costo della progettazione e della direzione dei lavori è fissato in circa 60mila euro e palazzo Bellevue vuole operare urgentemente in modo da evitare crolli che, purtroppo, negli ultimi tempi si sono verificati diverse volte. Al momento non c’è una tempistica precisa ma è probabile che si voglia intervenire al più presto per scongiurare incidenti.