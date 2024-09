Ospedaletti, battaglia legale per la spiaggia dell'Anciua: il Comune si costituisce al TAR

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di costituirsi in giudizio presso il TAR della Liguria, in risposta al ricorso presentato dalla società Petit Royal St. Michel. L'azienda ha infatti impugnato il provvedimento con cui la Centrale Unica di Committenza, tra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti, ha escluso Petit Royal dalla gara d'appalto per la gestione della spiaggia libera attrezzata "Anciua". La decisione dell'amministrazione è stata presa all'unanimità durante la seduta della Giunta Comunale di martedì 10 settembre.

Il provvedimento di esclusione della Petit Royal St. Michel risale allo scorso 9 luglio, quando, come detto in apertura, la Centrale Unica di Committenza, incaricata di gestire la procedura, ha revocato l'assegnazione provvisoria della spiaggia a causa di carenze nei requisiti presentati dall'azienda. In precedenza, la Petit Royal era risultata vincitrice della gara per la gestione della spiaggia, una delle più ambite nella zona di Ospedaletti.

La società ha immediatamente annunciato il ricorso al TAR per contestare l’esclusione, cercando di ottenere la sospensione del provvedimento. Nel frattempo, la gara ha visto scorrere la graduatoria verso altri candidati. Tuttavia, la battaglia legale potrebbe influenzare i tempi dell'assegnazione, causando potenziali ritardi nell'inizio della stagione balneare 2024. Nel corso della stessa seduta, la Giunta Comunale ha confermato la nomina dell'avvocato Matteo Borello come difensore del Comune di Ospedaletti. Il sindaco Daniele Cimiotti ha dichiarato che l'ente agirà a tutela degli interessi pubblici, cercando di garantire che la procedura venga completata nel rispetto delle normative e degli interessi della comunità.