Ospedaletti e la spiaggia Caletta del Gabbiano: il Comune si difende al Tar contro ricorso di Dabliu Immobiliare

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di costituirsi in giudizio al Tar Liguria in merito al ricorso presentato dalla Dabliu Immobiliare Snc, terza classificata nella gara d’appalto per la gestione delle spiagge libere attrezzate, tra cui la Caletta del Gabbiano.

Il ricorso, notificato a fine luglio, contesta l’assegnazione del lotto C alla ditta individuale Andrea Pastorelli, che ha vinto la concessione per la gestione della Caletta, precedentemente gestita per oltre 20 anni da Alessandro Grazzini.

Il Comune ha conferito l’incarico di rappresentanza legale all’avvocato Matteo Borello di Genova. La delibera, adottata all’unanimità dalla giunta comunale il 12 agosto, sancisce la volontà dell'amministrazione di difendere l'esito della gara. La disputa coinvolge anche la società The Black Pear Srls, altra concorrente ammessa in gara dopo un intervento di soccorso istruttorio.

Il caso

Il ricorso, presentato dall’avvocato Davide Oddo di Sanremo per conto della Dabliu Immobiliare a fine luglio, solleva dubbi sulla fattibilità normativa delle opere proposte dai concorrenti e sulla coerenza dei costi dichiarati.

Non solo. La gara d’appalto, gestita dalla stazione unica appaltante costituita tra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti, ha visto altre contestazioni, tra cui un secondo ricorso annunciato dalla Petit Royal St. Michel Srl, esclusa dall’assegnazione dell’ex spiaggia Anciua.

Nel frattempo, il terzo appalto riguardante la spiaggia Cala Paramari non ha avuto esito positivo, costringendo l’amministrazione Cimiotti ad affidarne la gestione direttamente a una cooperativa.