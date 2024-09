Lunedì prossimo suona la campanella in tutta la provincia: oltre 20mila gli studenti che torneranno in classe

Ultimi giorni di vacanza anche per gli studenti della nostra provincia. Anche se il meteo regalerà ancora spazi dedicati ad attività prettamente estive, i giovani studenti dell’estremo ponente (come gli altri liguri) da lunedì prossimo torneranno a scuola. Con il classico suono della campanella si rientrerà nelle aule. Per alcuni sarà un ritorno nel proprio istituto mentre altri dovranno provare il brivido del cambio di scuola, tra elementari e medie o tra medie e superiori. Senza dimenticare le vere e proprie ‘matricole’, quelli che una volta si chiamavano ‘remigini’, che affronteranno la prima elementare (o primaria).

In provincia di Imperia saranno circa 20.000 gli studenti che torneranno tra i banchi di scuola. Purtroppo i numeri che vi proponiamo non sono confermati in quanto il Provveditorato agli Studi della nostra provincia non ci ha fornito i dati precisi e, quindi, siamo stati costretti a reperirli istituto per istituto. Si tratta quindi di numeri che potranno essere leggermente diversi. Il totale degli studenti è di 19.242, suddivisi in 860 classi. Le scuole superiori vedranno 7.839 alunni in 395 classi mentre, nella scuola Secondaria saranno 3.186 per 156 classi. La Primaria ne vedrà 5.371 per 309 classi. Infine la scuola dell’Infanzia avrà 2.846 bambini, ospitati nelle diverse scuole provinciali.

Il nuovo anno scolastico, quindi, comincia lunedì prossimo e termina martedì 10 giugno 2025. Date che valgono in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria. Faranno eccezione solo le scuole dell'infanzia, che proseguiranno invece fino a lunedì 30 giugno. I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 207 che si riducono a 206 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno nel quale siano previste lezioni. A livello regionale sono stati stabilii, come giorni di vacanza: il 23, 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre ma anche 2 ,3 e 4 gennaio. Quindi i giorni di 17, 18 e 19 aprile, 2 e 3 maggio.

A queste date si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative stabiliti a livello nazionale. Ovviamente tutte le domeniche (molte scuole fanno anche la settimana corta), il 1° novembre (festa di tutti i Santi), l'8 dicembre (festa dell'Immacolata Concezione), il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano), il 1° e 6 gennaio (Capodanno ed Epifania), il 21 aprile (lunedì dopo Pasqua), il 25 aprile (anniversario della Liberazione), il 1° maggio (festa del Lavoro) ed il 2 giugno (festa nazionale della Repubblica). A queste, ovviamente, va aggiunta la festa del Santo Patrono per ogni singola città.