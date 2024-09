Sanremo: si avvicina il prossimo incontro del consiglio comunale. Probabile riunione tra una decina di giorni

Con l'arrivo di settembre anche l'attività interna al Comune torna a pieno regime: finisce il periodo delle ferie per i cittadini e si ritorna a pensare al futuro della città in maniera più attiva. E con l'inizio del mese autunnale si immagina ritorneranno anche gli appuntamenti dell'amministrazione sanremese, a cominciare da quello più importante per la cittadinanza, il consiglio comunale.

Dopo la primissima seduta del 16 luglio in cui la nuova amministrazione di Alessandro Mager si è insediata per espletare le operazioni legate alle nomine, si è svolta il 30 dello stesso mese quella legata agli equilibri di bilancio, resa ancora più importante dal fatto che si trattava della prima svolta dal nuovo consiglio. Dopo un mese di agosto in cui i consiglieri non si sono più incontrati in riunioni ufficiali, è molto probabile aspettarsi che questo periodo sia servito a preparare nuovi argomenti da portare al tavolo di discussione, che saranno l'argomento di discussione delle commissioni consiliari e in seconda battuta del consiglio comunale.

E tenendo in considerazione che bisogna rispettare una certa regolarità nella convocazione delle assemblee ma allo stesso tempo bisogna poter dare modo alle commissioni di riunirsi e discutere, è possibile aspettarsi che entro luna decina di giorni dovrebbe essere fissata la data della riunione.