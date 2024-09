Grandi nomi al Challenge Sanremo 2024. Sabato 21 e domenica 22 settembre le gare

Conto alla rovescia che volge al termine per la terza edizione del Challenge Sanremo. Due giorni di gare, 21 e 22 settembre, ricco programma e grandi nomi al via dell’edizione 2024 della gara che fa parte del prestigioso circuito internazionale di triathlon Challenge Family.

Grandi nomi al via della gara su distanza media di domenica prossima. Rivedremo in zona cambio il tedesco Maximilian Sperl, vincitore dell’edizione 2023, mentre debutterà nella gara della Riviera dei Fiori il suo connazionale Jonas Schomburg, protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Prima volta a Sanremo anche per Michele Sarzilla, che affronta questa impegnativa prova dopo aver concluso il ciclo olimpico. In ambito femminile, gradito ritorno per l’austriaca Lisa-Maria Dornauer e la francese Justine Guerard, entrambe già sul podio al Challenge Sanremo; al via anche l’azzurra Marta Bernardi, pluri campionessa italiana di questa specialità.

Sabato 21 le prime gare: in mattinata, dalle 11:00, spazio ai Giovani, alle 14:30 partirà il Challenge Sanremo Swimrun - Memorial Alessio Bianchi. Domenica 22, alle 8:00 scatta la terza edizione del Challenge Sanremo - Middle Distance, alle 9:00 il via del Triathlon Sprint. Saranno assegnati anche i due premi speciali: il Memorial Marco Gavino e il Trofeo Daniele Rambaldi.