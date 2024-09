Venerdì, sabato e domenica saranno allestiti a Sanremo i banchetti per raccogliere le firme e presentare la lista ‘Uniti per la Costituzione’ nella provincia di Imperia, alla presenza (venerdì e sabato) del candidato presidente Nicola Morra.

Il banchetto sarà a disposizione di tutti venerdì, sabato e domenica, dalle 15 alle 19 in via Escoffier (angolo Via Matteotti);