L’assessore regionale Scajola sulla candidatura a presidente di Bucci: “Uomo del fare metterà esperienza e capacità a servizio della Liguria”

“Una grande persona, l’uomo del fare, impegnato ogni giorno, con determinazione e coraggio, per la propria comunità. In questi anni, insieme, abbiamo portato avanti un grande lavoro anche di fronte a situazioni drammatiche come quella del crollo del ponte Morandi. Dopo aver ridato vigore e attrattività alla città di Genova, sono certo che da presidente regionale saprà mettere la sua capacità ed esperienza a servizio della crescita dell’intera Liguria”. Si esprime così l’assessore regionale Marco Scajola nel commentare la candidatura a presidente per il centrodestra del sindaco di Genova Marco Bucci.

“Bucci è un candidato preparato, serio, deciso, attento alle opere, ai fatti più che alle parole – prosegue Scajola -. La sua figura è una garanzia per tutti i liguri che credono nel progresso, nella solidarietà e nello sviluppo del territorio".