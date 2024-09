Sanremo: l'estate della Sinfonica, Dedali "Successo sia per gli eventi in città che per la tournee in giro per l'Italia"

Prossimi alla conclusione della stagione estiva, arriva il tempo dei bilanci anche per l'Orchestra Sinfonica e gli eventi organizzati, a cominciare dalla Summer Symphony, che grazie ai numerosi ospiti di livello internazionale avuti nel corso dell'estate ha riscosso grande successo, anche a livello economico, come sottolinea l'assessore alla cultura con delega alla Sinfonica Enza Dedali.

"Abbiamo avuto grandi risultati in termini di pubblico - sottolinea - anche per la tournee che ha toccato cinque regioni italiane, in particolare con le due giornate a Polignano a Mare, dove abbiamo registrato un pubblico di 3000 persone a sera". Molto apprezzati nel corso della rassegna il programma su Domenico Modugno (nato appunto a Polignano a Mare) e quello intitolato "Dalla Puglia al festival", nato dall'idea di Achille Iacchetti in collaborazione col direttore artistico Giancarlo De Lorenzo.

"Grazie alla narrazione dell'attore emergente Davide Mancini, che ha raccontato 50 anni di Festival attraverso le performance di autori pugliesi a Sanremo, e le esibizioni dei vincitori passati di Area Sanremo, selezionati dal direttore e dal maestro Walter Sibilotti, lo spettacolo guidato dalla vocal coach Franca Brioli è stato davvero apprezzato". Il successo è stato tale che per la rassegna del prossimo anno si sta già pensando di confermare la tappa a Polignano a Mare, con una nuova tappa di "Voltarelli canta Modugno" e una seconda serata sulla falsariga di quella organizzata in questa edizione.

La stagione estiva è finita, ma alle porte ci sono già i nuovi eventi della stagione autunnale, con il concorso Rpm per i giovani pianisti e Area Sanremo. "La stagione invernale è già pronta, usciranno presto anche le proposte di abbonamento per gli eventi e tutte le iniziative che saranno proposte al pubblico".