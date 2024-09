Ospedaletti: nel fine settimana l'annuale Festa dello Sport e il recupero dei festeggiamenti della Madonna delle Porrine

Si svolgerà sabato 14 settembre l'annuale Festa dello Sport a Ospedaletti. L'happening sportivo si svolgerà tra Piazza IV Novembre, dove è prevista l'apertura alle ore 17 con la Baby Dance, e il tratto di pista ciclopedonale davanti al Comune dove troveranno spazio gli stand delle associazioni sportive partecipanti – una dozzina – con i responsabili pronti a fornire informazioni e ad offrire la possibilità di prove gratuite delle diverse discipline ai giovani presenti. Tra le novità di quest'anno va sottolineata la presenza di uno stand riservato al 'Sanremo Liguria Calcio non Vedenti' con il suo storico presidente Giancarlo Di Malta che ha annunciato con orgoglio la partecipazione, nello stand a Ospedaletti, di Osvaldo Ezequiel Fernandez medaglia d'argento con la nazionale di calcio non vedenti dell'Argentina alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'invito a recarsi a Ospedaletti in occasione della Festa dello Sport è rivolto anche ai giovani dei comuni limitrofi. A tutti i bambini che proveranno a cimentarsi nelle varie discipline verrà consegnato un gadget in regalo.

Annullati domenica scorsa causa maltempo, i festeggiamenti presso il Santuario Madonna delle Porrine si svolgeranno domenica 15 settembre. Appuntamento alle ore 19 alle Porrine per l'inaugurazione del murales lungo circa 40 metri, commissionato dalla mecenate Danièle Lorenzi Scotto e realizzato da Valentina Martini, e per l'inaugurazione del tratto di strada che porta al Santuario. A seguire cena sotto le stelle a cura del Descu Spiaretè.