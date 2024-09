Highlight dalla Fiera di Carmagnola

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, che hanno caratterizzato l’ultimo week end della 75ª edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, il palinsesto di LIVE.IT ha ottenuto un grande successo. In diretta dalla centralissima piazza Santagostino, la conduttrice Renata Cantamessa ha guidato il pubblico attraverso un viaggio alla scoperta in profondità delle implicazioni culturali e sociali del peperone e rivelando quanto questo ingrediente possa riflettere l'identità gastronomica di un territorio.

La conduttrice ha esplorato l'identità gastronomica del peperone con interviste a esperti del settore, all'insegna della cultura e del gusto.Le suecon ospiti illustri e di grande competenza, hanno dato vita ad una serie di appuntamenti culturalmente stimolanti e molto seguiti dagli entusiasti lettori del

Nell'ultima diretta streaming di LIVE.IT, Renata Cantamessa ha dato voce a tre grandi esperti del settore: il Dott. Marco Missaglia, un rinomato medico specialista in dietologia, nutrizione ed endocrinologia, noto anche come autore e divulgatore televisivo; Bruno Bertero, destination manager e direttore dell'Associazione Paesaggi vitivinicoli Unesco, nonché dell’Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero; e il giornalista Claudio Porchia, un appassionato critico gastronomico e presidente dell’associazione “Ristoranti della Tavolozza”.

Questa puntata è stata un vero e proprio tesoro di storia, emozioni e conoscenze scientifiche. Gli interventi hanno spaziato da curiosi cenni sulla presenza del peperone nella letteratura gastronomica del Seicento, fino alla sua definizione ottocentesca come "cibo rustico e volgare". Un paradosso, quest'ultimo, per un frutto, il Peperone, che però ha saputo affascinare e conquistare i palati e si è imposto anche come protagonista di ricette gourmet. Le conversazioni hanno affrontato anche temi come il dibattito sulla scarsa digeribilità del peperone, contrapposto alla sua rivalutazione come alimento salutare, grazie all’elevato contenuto di vitamina C.



La puntata ha registrato un record di visualizzazioni, testimoniando non solo l'interesse per il peperone, ma anche per tutto ciò che ruota attorno alla sua storia e alle sue molteplici applicazioni nella gastronomia moderna e tradizionale. La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, grazie anche agli approfondimenti della rubrica di Renata Cantamessa si è confermata anche come evento imprescindibile per gli appassionati di cultura enogastronomica.