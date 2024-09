Sanremo, presentata l'VIII edizione di Soleá, il festival della cultura mediterranea: tutto il programma (Foto e video)

Questa mattina all’Hotel Royal di Sanremo è stata presentata la settima edizione di Soleá 2024, il Festival della Cultura Mediterranea, che si terrà dal 13 al 15 settembre. L’evento di quest’anno, dal titolo “Un milione di mondi”, offrirà tre giorni di incontri, visite e spettacoli dedicati alla scoperta dell’Oriente e delle sue influenze culturali, con l’obiettivo di valorizzare il dialogo tra le diverse tradizioni mediterranee. E del tutto naturale, quindi, che l'ottava edizione si muova nel segno del più celebre viaggiatore del mondo, celebrato nel 2024 per i 700 anni dalla sua morte: Marco Polo, il mercante e viaggiatore veneziano che, prima di ogni altro, grazie ai suoi resoconti letterari ha determinato l'immaginario europeo dell'Oriente.

L'incontro fra culture differenti e il paesaggio, anche quello più inconsueto, come motore di storie appassionanti sono gli ingredienti che caratterizzano, fin dalla prima edizione, Soleá, la rassegna realizzata da CMC/Nidodiragno Produzioni con la direzione artistica di Angelo Giacobbe e grazie al prezioso sostegno degli Assessorati al Turismo, Manifestazioni e Sport, e alla Cultura, Orchestra Sinfonica, Centri Storici, Frazioni e Patrimonio del Comune di Sanremo. In questo senso l'edizione 2024 rappresenta anche l'ideale prosecuzione della rassegna dello scorso anno, dedicata - nel centenario della nascita - allo scrittore Italo Calvino. Ispirato dalle imprese di Marco Polo, infatti, Calvino pubblica nel 1972 la celebre raccolta di racconti Le città invisibili, in cui immagina il mercante veneziano alla corte di Kublai Khan, imperatore dei Tartari, che lo interroga sulle città del suo immenso regno.

Gli appuntamenti in programma a Soleá declinano, attraverso linguaggi differenti, i temi dell'esplorazione e della scoperta, del viaggio e della conquista. Spettacoli dal vivo, visite e incontri che toccano diversi luoghi cittadini nella modalità itinerante da sempre peculiarità della rassegna: il cimitero monumentale della Foce, la sala consiliare del Museo Civico, la sede del Club Tenco.

Un’illustrazione creata dall’artista Riccardo Gola è stata scelta come immagine ufficiale del festival. L’artista è descritto come un talento trasversale capace di plasmare arte visuale, grafica e musica, incarnando perfettamente lo spirito di scoperta e creatività che anima questa edizione. Il festival prevede un ricco programma di eventi gratuiti, che spazieranno dalle visite guidate ai talk show, fino agli spettacoli serali. Ogni giornata offrirà esperienze diverse, tutte pensate per esplorare il concetto di viaggio, scoperta e dialogo interculturale.

Il programma

Venerdì 13 settembre

Ore 18:00 – Cimitero della Foce (Via San Rocco), Sanremo

L'Artista Giramondo che scelse Sanremo

Visita guidata al Cimitero Monumentale della Foce e alla tomba di Edward Lear, artista e viaggiatore inglese.

A cura di Leo Lecci, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Genova.

Sabato 14 settembre

Ore 21:00 – Club Tenco, Piazza Cesare Battisti 33, Sanremo

Al suono di cavigliere del Katakali - Franco Battiato e l’altrove

Talk con Stefano Senardi (produttore discografico) e Jacopo Tomatis (musicologo). Incursioni musicali di Giua (chitarra e voce) e Anaïs Drago (violino).

Un omaggio musicale e culturale al viaggio nella musica di Franco Battiato, dall’Oriente all’Occidente.

Domenica 15 settembre

Ore 18:00 – Museo Civico (Sala Consiliare), Piazza Nota 2, Sanremo

In viaggio con il telecomando

Talk con Syusy Blady (attrice e conduttrice televisiva) e Angela Calvini (giornalista).

Un’analisi della narrazione televisiva del viaggio attraverso trasmissioni iconiche come Turisti per caso.

Ore 21:00 – Club Tenco, Piazza Cesare Battisti 33, Sanremo

Il mio “Milione” - Syusy Blady come Marco Polo

Spettacolo di e con Syusy Blady, accompagnata da una mappa visiva di Lorenzo Mariani.

Un racconto affascinante dei viaggi di Marco Polo, rivissuti attraverso gli occhi e le esperienze della Blady.