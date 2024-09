E' morto il professor Roberto Bottino, volto noto della musica nella nostra provincia

Stamattina, presso l’Ospedale di Brescia dove era ricoverato da ieri, è mancato il prof. Roberto Bottino,figura nota ed apprezzata nell’ambiente musicale imperiese. Docente di Educazione Musicale in varie scuole della provincia si era poi traferito per diversi anni in altra regione, ma da un anno era rientrato ad Imperia.

Compositore, organista, aveva anche fatto parte di varie formazioni corali cittadine tra cui i Cantores Bormani di cui era stato socio fondatore.

Da tutti apprezzato per le doti musicali ed umane lascia un profondo vuoto nelle persone che lo hanno conosciuto, stimato ed gli hanno voluto bene.