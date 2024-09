Fondazione orchestra sinfonica di Sanremo: aperte le selezioni per l’inserimento di due risorse nella struttura amministrativa

Archiviata l’intensa stagione estiva all’Auditorium Franco Alfano conclusa con la nuova edizione di “Sinfonica in Tour” che ha portato in giro per l’Italia l’Omaggio a Modugno con Peppe Voltarelli, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo si organizza per rafforzare la propria struttura amministrativa.

Venerdì 30 agosto sono state pubblicate sul sito www.sinfonicasanremo.it - sezione BANDI - tutte le informazioni per candidarsi per entrare a far parte dello staff della Fondazione.

Due le figure ricercate. La prima per l’area contabilità, la seconda per l’area produzione. Il termine massimo entro il quale sottoporre la propria candidatura seguendo gli step indicati sul sito è il 30/09/2024 alle 23:59.

I documenti con tutte informazioni sui requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda, le prove d’esame, la graduatoria e tutto ciò che riguarda la selezione sono consultabili ai seguenti link:

PROCEDURA DI SELEZIONE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CONTABILITA’: https://sinfonicasanremo.portaletrasparenza.net/dettagli/concorsi/45/procedura-di-selezione-impiegato-amministrativo-addetto-alla-contabilita.html

PROCEDURA DI SELEZIONE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA PRODUZIONE: https://sinfonicasanremo.portaletrasparenza.net/dettagli/concorsi/48/procedura-di-selezione-impiegato-amministrativo-addetto-alla-produzione.html