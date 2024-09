Anche ad Ospedaletti al via le lezioni per l'anno scolastico 2024/25. Tutte le informazioni

Anche a Ospedaletti lunedì riprendono le lezioni per l'anno scolastico 2024/25. Ospedaletti ha a disposizione il nido 'La Coccinella' in via Cesare Battisti che accoglie bimbi e bimbe da zero a 3 anni e che ha già aperto lo scorso 9 settembre accogliendo 21 iscritti.

Presso il plesso scolastico 'De Amicis' di Corso Marconi da lunedì 16/9 apre la 'Scuola dell'Infanzia' per fascia d'età tra 3 e 6 anni. I primi ad entrare saranno i bambini già frequentanti (ingresso tra le h.8,30 e le h.9,30 – uscita tra le h.13 e le h.13,30). Da martedì 17/9 ingresso aperto anche per i nuovi iscritti, con gli stessi orari e con servizio mensa attivo. Dal 30 settembre entrerà in vigore l'orario definitivo con uscita tra le h.16 e le ore 16,30.

Scuola Primaria per bambini tra 6 e 10 anni. Sono ben 118 gli iscritti (28 in prima, 20 in seconda, 25 in terza, 22 in quarta e 23 in quinta). Sino al 20 settembre l'orario sarà dalle h.8,15 alle h.12,15 senza servizio mensa. Dal 23 settembre orario pieno (h.8,15-h.16,15) con servizio mensa attivo.

Scuola Secondaria di 1° grado per alunni tra 10 e 13 anni. Sono 62 in totale gli iscritti (21 in Prima, 19 in Seconda e 22 in Terza). Apertura lunedì 16 con orario dalle h.8 alle h.12 per la Prima mentre le classi 2^ e 3^ entreranno alle h.9, uscita per tutti alle h.12. Dal 17 al 27 settembre l'orario comune sarà dalle h.7,50 alle h.12. Dal 30 settembre entrerà in vigore l'orario definitivo dalle h.7,50 alle h.13,55.