E’ stato annullato lo spettacolo ‘Sanremo Beatle Summer Festival’, che era in programma il 20 settembre al teatro Ariston, per problemi di salute dell’organizzatore.

I biglietti saranno rimborsati, entro il 25 settembre secondo le seguenti modalità:

- acquisto online su sito Ariston rimborso tramite riaccredito diretto

- acquisto in cassa Ariston presentarsi in cassa tutti i giorni dalle 17 alle 21 presentando i biglietti

- acquisto online su Ticket One rivolgersi direttamente a Ticket One