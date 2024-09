Bocciagate, non solo Riva e 'Martedì letterari': Maria Rosa a Sanremo altre volte, intanto la Procura indaga sui suoi viaggi in riviera (Foto)

Mentre il Bocciagate continua a dominare la scena a livello nazionale, negli "archivi" di Sanremo si scopre che l'imprenditrice Maria Rosa Boccia è stata in visita a Sanremo in altre due circostanze, oltre a quelle già note e citate dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nell'intervista rilasciata al TG1 nella giornata di martedì 4 settembre.

Come già menzionato, Boccia ha accompagnato il ministro durante le visite di luglio a Riva Ligure e Sanremo, in occasione dell’inaugurazione dell'evento letterario "Sale in Zucca" e dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. In particolare, è stata una delle protagoniste del Festival della Bellezza (6-10 febbraio 2024), un evento nato da un’idea della stessa Boccia, condivisa con l'Onorevole Gimmi Cangiano e realizzato grazie al supporto di Maria De Martino, Presidente del Comitato Organizzativo dell’Intergruppo Parlamentare, e dello Chef Alessandro Dentone, Presidente della Federazione Cuochi della Liguria. Inoltre, tra le iniziative a cui Boccia ha preso parte, spicca l’esposizione della Coppa Davis, vinta dall’Italia dopo 50 anni, sempre presso il Casinò di Sanremo, lo scorso 6 febbraio, questa volta in compagnia del Sottosegretario alla Salute del Governo Meloni, Marcello Gemmato.

Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l’ex Ministro Gennaro Sangiuliano per i reati di peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio. Verranno controllati viaggi, soggiorni e cene di Maria Rosaria Boccia durante le missioni con l’ex Ministro e, tra questi, anche quelli dell’11 luglio a Riva Ligure e del 16 a Sanremo.

Negli ultimi giorni, l’imprenditrice di Pompei è finita al centro di uno scandalo che coinvolge il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A scatenare la vicenda è stata la pubblicazione, lo scorso 26 agosto, di un post su Instagram in cui Boccia ringraziava il ministro per averla nominata Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi, una nomina poi smentita dal ministero. Da quel post è scaturita una serie di eventi culminata recentemente con l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e con una lettera ai media e un'intervista al TG1 dello stesso Sangiuliano.