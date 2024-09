Sanremo: per manutenzione asfalto, chiuso al traffico il tratto di corso Inglesi compreso tra l’intersezione con via Galilei a quella con via Legnano

Dalle ore 21 di questa sera (lunedì 9 settembre) alle 6 di domani mattina, il tratto di corso Inglesi a Sanremo compreso tra l’intersezione con via Galilei a quella con via Legnano sarà chiusa al transito per interventi di manutenzione dell’asfalto.

I lavori si protrarranno con le stesse modalità (chiusura al transito dalle 21 alle 6 del giorno successivo) per tutta la settimana, sino a sabato 14 settembre. Da evidenziare che l'intervento viene fatto per tratti e, comunque, i residenti potranno comunque avere accesso alle proprie abitazioni, anche neòlla fascia oraria dedicata ai lavori.