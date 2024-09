Autofiori, entro le 6 di lunedì prevista la riapertura della rampa di Imperia Est

L’intervento, in corso di esecuzione da parte di personale specializzato (rocciatori) coordinato da tecnici ed un geologo, prevede lo svuotamento delle sacche d’accumulo del materiale roccioso tramite rotolamento controllato sino al raggiungimento delle condizioni di stabilità, la posa in opera di nuove reti in acciaio di contenimento, interventi localizzati di rinforzo delle reti tramite chiodatura con barre infilate nel terreno per una profondità di 3 metri e posa in opera di funi perimetrali e di rinforzo sul settore dove ha avuto luogo il dissesto al fine di confinare le aree di maggior accumulo di materiale.