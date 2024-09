Pesca, presidente facente funzione Piana: “Accolta dal Masaf la nostra richiesta di regolamentare la pesca con il

"Il decreto che regola la pesca con il palangaro è un importante passo in avanti nella tutela di un'attività di pesca tradizionale, che viene incontro alle richieste delle associazioni di pesca sportiva del nostro territorio, così come di quelle di altre regioni italiane. Come Vice Presidente di Regione Liguria sono stato il primo a segnalare al Ministero l'opportunità di un intervento in materia. Le nuove regole nascono da un confronto senza preclusioni, sulla base di dati certi. Il documento infatti, per coloro che effettuano pesca sportiva e ricreativa, a seguito di relativa autorizzazione, stabilisce come nuovo limite 100 ami a palangaro per unità da diporto. Ringrazio a nome della Regione Liguria il Governo italiano per aver tenuto conto delle osservazioni provenienti anche dal nostro territorio" Così il presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana sul decreto ministeriale che regolamenta la pesca con il palangaro.