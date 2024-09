Speciale Weekend: rievocazione storica ‘Castrum Diani’ a Diano Castello, spettacolo tributo ad Adriano Celentano ad Arma e molto altro

Nonostante sia la prima settimana di settembre e con un meteo non del tutto promettente sono ancora molti gli appuntamenti proposti in provincia di Imperia che variano da quelli rievocativi, culturali, musicali e gastronomici. Ecco i nostri suggerimenti per questo fine settimana.



Un tuffo nel passato, a due passi dal mare: è quello che propone oggi Diano Castello con la manifestazione ‘Castrum Diani’, storica manifestazione la cui prima edizione risale al 1983.

La festa-rievocazione medievale animerà vie e le piazzette del borgo dalle ore 18 alle 23.30, con spettacoli, combattimenti ed esibizioni, che si susseguiranno in cinque postazioni fisse e tre situazioni itineranti, in contesti e con scenografie dell’epoca. Saranno coinvolti una sessantina tra gruppi e artisti in arrivo anche dal Levante dalla Liguria e da Lombardia, Piemonte e Toscana.

Uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato al corteo storico, grande sfilata con le varie figure del Medioevo e del Rinascimento italiano (nobili, cavalieri, soldati, giullari, ecclesiastici, gonfalonieri, musici, falconieri, sbandieratori), dalle ore 20, lungo le principali vie e piazzette del borgo. Da non perdere anche lo spettacolo con il fuoco ‘Orientis Tempus’, che chiuderà, alle ore 23, in piazza Matteotti, la serata. Sempre nella stessa piazza sarà possibile usufruire degli stand gastronomici, a cura dell’Associazione Amici del Castello, dalle ore 19. L’ingresso alle aree interessate alle esibizioni è libero e per tutta la durata dell’evento (dalle ore 18 alle 00.30) sarà operativo il bus navetta da e per Diano Marina, con capolinea in via Cesare Battisti e all’ingresso del borgo (piazza Quaglia). Servizio gratuito.

A completare il ricco fine settimana con un viaggio nel passato, domani sera alle ore 21 verrà proposto, presso la chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari, il concerto di musica sacra ‘Magnificat, il canto a Maria dal Barocco al contemporaneo’. Protagonisti la Corale San Nicola da Bari di Diano Castello, il soprano Carola Marasco, il mezzosoprano Giulia Beatini, il tenore Mattia Pelosi e il basso Nicholas Tagliatini, accompagnati da Enrico Di Crosta al violoncello, Angela Zapolla alla viola, Massimiliano Patetta e Luca Soi al violino.

Ora passiamo a due rappresentazioni teatrali in programma a Sanremo e a Dolceacqua.



Si concluderà questa sera, sabato 7 settembre alle ore 21, la 25ª rassegna di teatro dialettale Nini Sappia organizzata dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. La serata finale vedrà interventi teatrali degli attori della Compagnia Stabile e delle varie compagnie (liguri e piemontesi) che hanno partecipato alla rassegna, a cui farà seguito la premiazione. Come ogni anno la giuria premierà la migliore commedia, i migliori attori protagonisti, i migliori caratteristi ed infine i migliori attori giovani. Un premio speciale sarà dedicato al gradimento del pubblico, che durante ogni serata riceveva una scheda di votazione. La serata avrà inizio alle ore 21. Ingresso libero. L'evento si terrà in piazza San Siro, ma in caso di maltempo si sposterà presso il teatro della Federazione Operaia di Via Corradi.

Nella splendida ambientazione del Castello dei Doria di Dolceacqua nella serata di sabato 7 e in replica domenica 8 settembre (sempre alle ore 21.15) è in programma ‘Attra-Versa-Menti obliqui’, uno spettacolo di teatro e danza in sinergia con le Black Widow e la Urban Theory School di Vallecrosia, per la regia di Diego Marangon e le originali coreografie di Jessica Demaria e Lorenzo Piantoni, vere anime creatrici dei famosissimi Urban Theory, fenomeno mediatico internazionale da svariati milioni di follower sui social, soprattutto su TikTok.

Due serate di teatro e danza per un viaggio nelle contraddizioni e ingiustizie del mondo moderno e contemporaneo, dove ricchezza di pochissimi e povertà di tanti, troppi, sono sempre più evidenti e marcate. Dove fame da un lato e sprechi ingiustificati dall’altro non trovano mai fine. Dove guerra e pace si alternano e mescolano ogni giorno di più. Dove la ricerca della spiritualità, è forse l’unica ancora di salvezza e speranza per un mondo futuro migliore e più accogliente.

A corredo ulteriore dello spettacolo, ad esibirsi saranno anche i Peekaboo, giovani ballerini ‘in erba’ della Urban Theory School.



Segnaliamo anche due spettacoli prettamente musicali.



Ed è attesa questa sera in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia l’ultima tappa del Tour del decennale di ‘Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show’, lo spettacolo tributo al Molleggiato che da dieci anni riempie le piazze e i teatri d’Italia. Reduci da una data a Bellano, in provincia di Lecco, lo Show approda ad Arma di Taggia con il solito format: Enrico Gallo, performer ed imitatore incredibilmente somigliante all’originale, guida una band live di 8 elementi e una scenografia studiata nei minimi particolari per uno show di quasi 3 ore in cui cantare ed emozionarsi con i più grandi successi di 60 anni di carriera del cantautore più amato e discusso d’Italia. Da Azzurro all’Emozione non ha voce, da Soli a Pregherò, un viaggio nella carriera e tra i successi di Adriano Celentano. L’ingresso è libero e l’inizio del concerto è previsto per le ore 21.15.



Domani al Teatro del Casinò di Sanremo si terrà la finale del contest per band e giovani solisti che chiude la quindicesima edizione del festival Unojazz&Blues. I finalisti sono otto Nugara Trio, Ross quintet, Misterioso Quartet, Mess Quartet, Naima Faraò, Marco Neri, Chiara Pelloni, Luca Polizzi. La giuria della finale live sarà composta da addetti ai lavori fra i più importanti del settore, fra cui i professori del Conservatorio di Genova indirizzo Jazz: Andrea Pozza, Barbara Raimondi, Aldo Zunino, Giampaolo Casati, Alessio Menconi e Luca Santaniello; il produttore Marco Rettani; il direttore della rivista musicale ‘L'isola che non c'era’, Francesco Paracchini. Super ospite della serata, il chitarrista blues Paolo Bonfanti in versione solo, presenterà alcuni dei brani del suo ultimo lavoro discografico. In apertura, si terrà la performance di Gianluca Bruzzese, talentuoso musicista di Bordighera . Conduzione della serata affidata a Maurilio Giordana.

Per dovere di cronaca segnaliamo anche lo spettacolo (già sold out) di Enrico Ruggeri questa sera al Roof Garden del Casinò Municipale.



BeerinBo' aggiunge una 'h' al nome e cambia location. Questa sera, dalle 18 alle 2, andrà, infatti, in scena a Vallecrosia il festival della birra più atteso dell'anno, che solitamente veniva organizzato ai giardini Lowe di Bordighera. BeerinBoh 2024, il Festival di Resistenza Brassicola, proporrà musica dal vivo, street food e tanta birra artigianale. Vi saranno però anche piatti della tradizione, abbinamenti, degustazioni, cultura e spettacolo. Insomma, un appuntamento imperdibile per i cultori della buona cucina e del buon bere.

Spazio ora a tre eventi nell’entroterra. A Bajardo l’appuntamento è con l’ultimo concerto 2024 della rassegna pianistica ‘Salotto Bösendorfer’ curata dal Centro Studi Musicali Stan Kenton sotto la direzione artistica di Freddy Colt. Alle ore 18 di domani, nella chiesina di San Rocco, è dunque prevista l’esibizione della pianista Luisa Repola e il flauto di Aurora Pulinetti.

La Chiesa Fortezza di Lingueglietta, frazione di Cipressa, sarà teatro questa sera del concerto di due chitarre classiche ‘Ensemble de Guitares’. Mentre a Ceriana per i Festeggiamenti della Madonna della Villa questa sera è in programma uno spettacolo delle compagnie e corali del paese mentre domani sera si terrà un concerto della Banda Musicale di Ceriana diretta dal Maestro Angelo Caviglia: Titti e due gli eventi si terranno in Piazza Marconi.



Concludiamo il nostro speciale weekend con la proposta di due eventi culturali.

Ad Arma di Taggia si conclude la rassegna 2024 denominata ‘Di Libro in Libro’. Questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso i suggestivi giardini di Villa Boselli, con ingresso libero, si terrà la presentazione del libro ‘Italo Calvino e Sanremo, alla ricerca di una città scomparsa' (edizioni Il Canneto) della scrittrice Laura Guglielmi.

Italo Calvino scrisse che per vedere una città “non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di vederla”. Guglielmi, sanremese, partendo dalle suggestioni dei testi dello scrittore, traccia un itinerario inedito nel tempo e nello spazio raccontando la Sanremo di Italo Calvino (1923-1985) ma risale anche indietro nel tempo per ricostruire una città scomparsa.

In caso di maltempo, le presentazioni si terranno all'interno della villa.

Il tour estivo di Valeria Corciolani farà tappa a Bordighera. La nota autrice ligure sarà ospite della rassegna ‘Agorà, arte in piazza’ domani alle 18 in piazza Padre Giacomo Viale. Dialogherà con l'autrice Raffaella Fenoglio e sarà un'occasione per parlare dell'ultimo romanzo scritto dall'autrice per Rizzoli ‘La regina dei colori’ ma anche di scrittura, arte, gialli e tanto altro. Inoltre, l'incontro sarà animato dalle letture a cura di Barbara Bonavia e dalla chitarra del maestro Marco Balbo. L'evento è a ingresso gratuito.

