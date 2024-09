Ventimiglia, cadono pezzi di cornicione: disagi alla viabilità

Traffico in tilt a Ventimiglia. E' in atto un intervento per mettere in sicurezza un palazzo, nei pressi dell'Oviesse, dal quale si sono staccati pezzi di cornicione probabilmente danneggiato dal maltempo che ha colpito la nostra provincia nei giorni scorsi.

L'area è stata, così, transennata ed è giunta sul posto un'autoscala per facilitare i lavori di messa in sicurezza.

L'intervento ha contribuito a creare disagi alla viabilità, che al momento è a singhiozzo, in una giornata che solitamente è già influenzata dal mercato del venerdì.