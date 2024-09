Ventimiglia, perde rifiuti dal camioncino. Un lettore lamenta: "Servizio superficiale" (Foto)

Perde la carta della raccolta differenziata dal cassone mentre circola in strada e così l'operatore ecologico è costretto a scendere, lasciando il mezzo lungo la via, per ripulire la careggiata. E' successo in via Vittorio Veneto a Ventimiglia nei giorni scorsi.

"Non è la prima volta che succedono episodi simili" - lamenta un lettore e cittadino di Ventimiglia, che ha chiesto di rimanere anonimo, insoddisfatto del lavoro svolto giornalmente dalla ditta Teknoservice in città per quanto riguarda l'igiene urbana e ambientale - "L'operato della ditta Teknoservice continua ad essere superficiale".

"Non c'è attenzione, probabilmente non c'è neanche abbastanza personale, e così i lavori vengono svolti velocemente e con superficialità, e, di conseguenza, poi accadono episodi simili" - sottolinea il ventimigliese - "Si perde tempo perché i lavori devono essere rifatti e tutto ciò crea disagi. Siamo stufi di questo servizio".