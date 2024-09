Bordighera, posizionati paletti anti parcheggio in via Roseto: gli abitanti protestano (Foto)

Tre paletti posizionati in via Roseto a Bordighera per impedire che le persone possano parcheggiare fanno scoppiare la protesta di alcuni abitanti.

"Vengono messi dei paletti per non poter parcheggiare in una strada cieca, a cosa servono?" - dicono alcuni abitanti in via Roseto - "Abbiamo chiesto spiegazioni e dal comando di polizia municipale ci è stato detto: 'li mettiamo perché a qualcuno danno fastidio le macchine posteggiate vicino all’abitazione per lo smog che entra dalle finestre e il rumore e, infine, per un'ulteriore sicurezza dei pedoni che non hanno lo spazio adeguato per il passaggio'".

"Questo pericolo di circolazione allora è presente anche in altre vie molto più trafficate, come per esempio via Cesare Balbo, entrata e uscita dei giardini pubblici, eppure le macchine sono sempre in sosta e le persone, tra cui addirittura mamme con carrozzine, sono costrette a camminare in mezzo alla strada e a infilarsi tra le auto per il transito delle macchine" - mettono in risalto gli abitanti - "Allora ci sono due pesi e due misure tra i cittadini di Bordighera?".

"Ci preoccupiamo realmente della sicurezza dei veri residenti che ci vivono e passeggiano tutto l’anno sacrificando dei parcheggi già limitati o ascoltiamo e tuteliamo di più dei capricci dei 'residenti' che arrivano da fuori e stanno giusto per qualche mese in vacanza e chissà se poi pagano l'IMU?" - sottolineano - "Qualche controllo della polizia municipale non guasterebbe".