'Ospedaletti Insieme': "Non servono solo grandi opere, la città ha necessita di risposte concrete!"

"È tempo di risposte concrete: Ospedaletti ha bisogno di interventi immediati, non solo grandi opere". A dirlo è il gruppo consigliare ‘Ospedaletti Insieme’ che continua: “Ci rendiamo conto, da un lato che una giunta appena insediata non possa risolvere i piccoli e innumerevoli problemi urbani in poco tempo, ma non sono già 5 cinque anni che il nostro sindaco decide per il bene e per il male del nostro picco comune? Giunti a questo punto non sarebbe ora di dare delle risposte con fatti concreti e non solo di immagine e parole ai cittadini, nel tentativo di risolvere i problemi della quotidianità delle piccole cose e non solo occuparsi delle ‘GRANDI OPERE’ che porteranno Ospedaletti, a dire dell'amministrazione in carica, ad ‘antichi splendori’? Perchè ad esempio, se da una parte vediamo nel mese di agosto curare con attenzione più volte al mese il prato davanti al casa comunale, sono rimaste dimenticate tutte le zone collinari dall'ordinaria manutenzione. Vorremmo che venissero unite le capacità ed opinioni nel tentativo di dare risposte attuabili, rapide e concrete a tutte quelle piccole necessità che permettano ai cittadini di non dover mugugnare tutti i momenti per la strada, l’albero, il palo, lo sporco che ci circonda. I tempi delle promesse elettorali sono finiti ma non sono finite le necessità della nostra cittadina che ha bisogno di interventi immediati e risolutivi”.