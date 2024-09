Maltempo, Regione Liguria attiva squadre per la valutazione dei danni subiti dalle aziende agricole e la richiesta risarcimento

Valutazione dei danni subiti e conseguente invio della richiesta di riconoscimento al Ministero dell’Agricoltura per andare incontro alle esigenze delle molteplici aziende agricole della piana di Albenga. La Regione Liguria, attraverso le sue squadre operative, sta intervenendo nel ponente ligure a supporto delle numerose attività agricole colpite in queste ore dal nubifragio che si è abbattuto su tutta la regione.

Sul posto sono presenti già due squadre con una decina di persone che aiuteranno le aziende nella valutazione di quanto avvenuto, a seguito della quale potranno procedere a presentare le schede al Ministero per la dichiarazione di calamità naturale e la richiesta di risarcimento. L’iniziativa è stata assunta dal presidente facente funzione della Regione di concerto con l’assessore alla Protezione civile.