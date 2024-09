Caos Rt, gli studenti della provincia di Imperia rischiano di rimanere a piedi: presidi preoccupati

La preoccupazione corre su quattro ruote. Quelle degli autobus, dei pullman affollati di studenti. Perché con la drammatica situazione finanziaria e logistica della Riviera Trasporti non è più garantito il trasporto pubblico compreso quello degli studenti.

E sui presidi rivieraschi pesa la preoccupazione di avere alunni nelle aule. “Senza trasporto pubblico le scuole vanno in crisi – ammette Luca Ronco, dirigente dell’Istituto Ruffini di Imperia – La mia scuola, tra l’altro, ha valenza provinciale e senza collegamenti nascerebbero problemi di non poco conto mentre l’'entroterra scolastico' morirebbe”.

La cosiddetta “fortuna” dell’entroterra è dovuta al particolare tipo di trasporto scolastico. “Sono dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco – spiega Serena Carelli – e, per questo, il trasporto alunni viene effettuato dagli scuolabus dei Comuni della Valle Arroscia e non ci sono problemi di sorta”.

Non ci sono i problemi che, invece, affliggono Riviera Trasporti con carenza di mezzi e soprattutto di autisti a causa di una retribuzione contrattuale inadeguata al confronto dei loro compiti. “Senza pullman e autobus si rischia di paralizzare l’avvio dell’anno scolastico – afferma Maria Grazia Blanco, preside dell’Istituto Fermi di Ventimiglia – Spero che questi problemi vengano risolti altrimenti toccherà ai genitori attivarsi per supplire alle carenze del pubblico”.

A fare da contraltare a queste problematiche logistiche ci sono anche altri dirigenti scolastici che possono dormire sonni tranquilli anche senza essere al centro della Valle Arroscia. “Da pochi giorni sono responsabile di un Istituto comprensivo sanremese – racconta Paolo Auricchia, ex preside dei Licei imperiesi – E allora i trasferimenti alunni sono effettuati dal Comune che, per fortuna non può permettersi di essere assente”.