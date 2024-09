Allerta arancione, bilancio positivo tra Riva Ligure, Taggia e Ospedaletti: piccoli disagi, ma nessun danno

La notte è passata. A Riva Ligure, Taggia, Arma e Ospedaletti l'allerta arancione non ha causato grossi danni durante la notte del 5 settembre. Certo, l'abbondante pioggia che ha colpito la Riviera di Ponente ha provocato qualche allagamento di autorimesse e portato qualche disagio nelle vie dei centri storici, ma nel complesso il bilancio è positivo.

A Riva Ligure, in seguito all'allerta diramata, il vicesindaco Francesco Benza aveva ordinato la chiusura dell’Asilo Infantile "San Giuseppe", degli uffici scolastici, delle strutture sportive e dei giardini pubblici presenti sul territorio comunale, nonché l'interdizione del tratto di passeggiata a mare sottostante Corso Villaregia fino a Piazza Ughetto, fino alle 13 di oggi (e comunque fino al termine dell’allerta arancione).

A Taggia e Arma è stata una notte di controlli. Il sindaco Mario Conio e il vicesindaco Espedito Longobardi, insieme alla Protezione Civile, la polizia locale e gli operatori comunali, hanno presidiato il territorio. Il picco si è verificato intorno alle 4, quando un’intensa precipitazione ha colpito il paese senza causare danni significativi. Già dalle prime ore del mattino, le strade sono state ripulite dai detriti causati dalla pioggia e dal vento, che avevano creato qualche disagio.

Ad Ospedaletti, si erano già verificati piccoli disagi durante la mattinata a causa del forte vento, che aveva nuovamente colpito il Centro Velico. A causa della pioggia della notte, un paio di negozi sono rimasti parzialmente allagati, mentre in via Roma si è verificato un blackout. Gli operai dell'Enel sono al lavoro per ripristinare la situazione, che dovrebbe tornare alla normalità entro mezzogiorno. Più in generale, durante la notte, non ci sono stati interventi rilevanti da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.