Ventimiglia ospita 'Diritti e doveri del buon proprietario', Cristina D'Andrea: "Fiera di essere stata la promotrice"

"Sono fiera di essere stata promotrice di quella che mi auguro sia un primo passo di una stretta collaborazione tra il nostro comune e questi esperti, che con la loro professionalità formano e sensibilizzano ogni giorno i proprietari di animali da affezione e, addestrano con competenza e dolcezza i nostri amici a quattro zampe" - sottolinea il consigliere di Sismondini Sindaco - "Ringrazio calorosamente il vicesindaco Marco Agosta e il consigliere Matteo Ambesi per la disponibilità mostrata e per il pronto riscontro degli uffici al fine di organizzare questo evento patrocinato dal comune di Ventimiglia".

"Mi auguro che questo possa portare una maggiore consapevolezza in merito alle gestione dei propri cani, su come intervenire in situazioni di emergenza e sollecitare la necessità di avere aeree adeguate per loro" - conclude D'Andrea.