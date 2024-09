Il Ministro Sangiuliano al Tg1 sul caso Boccia: "Sanremo e Riva Ligure pagati dalle organizzazioni"

Sanremo e Riva Ligure sono state tra gli argomenti dell’intervista di questa sera al Tg1, al Ministro Gennaro Sangiuliano tirato in ballo da Maria Rosaria Boccia che ha creato non poche polemiche negli ultimi giorni.

Sangiuliano ha confermato che l’amicizia con la Boccia è diventata una "vicinanza sentimentale". Oltre alle note vicende di carattere nazionale, il Ministro ha parlato delle due trasferte che lo hanno visto protagonista a Riva Ligure per ‘Sale in zucca’ e a Sanremo per i ‘Martedì Letterari’.

Tra i viaggi incriminati proprio i due della nostra provincia e, Sangiuliano ha confermato come siano stati pagati dal sindaco per Riva Ligure e, per quanto riguarda Sanremo, da parte degli organizzatori, ovviamente riferibili al Casinò.

Il Ministro ha anche evidenziato che l’invito a Maria Rosaria Boccia, sia stato fatto direttamente da Marzia Taruffi, addetta stampa della casa da gioco ed organizzatrice della rassegna dei ‘Martedì Letterari’.