Vele d'Epoca 2024, Calata Anselmi pronta a 'profumare' di legni pregiati e rame lucidato a specchio (video)

Ancora una volta Calata Anselmi “profumerà” legni pregiati, vernici a coppale, bronzo e rame lucidati a specchio. Dall'11 al 15 settembre, infatti, ospiterà la venticinquesima edizione del Raduno di Vele d’Epoca, presenta questa mattina dal primo cittadino imperiese Claudio Scajola, con il presidente dell’Assonautica Biagio Parlatore, Marcella Roggero, assessore alla cultura, Marco Benedetti, in rappresentanza della Camera di Commercio e Riccardo Ghidella, presidente dell’Associazione “Swan Classic RH”.

Le interviste

Tutto lo stato maggiore degli enti, insomma, che, a vario titolo, concorrono a organizzare la “Grande Regata”. Che, questa volta vedrà la partecipazione di 51 antichi legni. “Da quattro anni – esordisce il sindaco – abbiamo riportato il Raduno alla cadenza annuale come era nato anche per evitare che lo spazio temporale fosse occupato da altri eventi dello stesso genere: il successo di questa edizione con la presenza di 51 scafi conferma la nostra visione”.

In effetti non è un numero che possa soddisfare appassionati e visitatori ma sufficiente a creare un affascinante e indimenticabile spettacolo a terra e in mare.

“Con questa edizione – sottolinea Scajola – il Raduno vuole offrire anche qualcosa di più soprattutto in banchina così da coinvolgere equipaggi e cittadini imperiesi”. Un programma ribadito dal presidente Assonautica. “Questa volta avere in banchina 51 barche è un successo – afferma Biagio Parlatore – A Barcellona, oltre le regate della Coppa America, è in calendario anche una serie di regate per scafi d’epoca che ci hanno fatto concorrenza e sottratto la presenza di molti vecchi legni”.

In effetti, se il livello qualitativo non ne soffre minimamente, le barche d’epoca ormeggiate in Costa Azzurra evidentemente hanno preferito le acque spagnole anche per godere dello spettacolo degli scafi volanti e ridotto il livello quantitativo.

I tempi dei raduni con 120 vele d’epoca sono ormai un ricordo, nessuna delle “convention” mediterranee ha numeri così alti da stupire: l’atmosfera tra difficoltà economiche, politica e guerre è cambiata in peggio.

Probabilmente un grande e prestigioso supporto arriverà il prossimo anno per la ventiseiesima edizione.

Agli ormeggi di Calata Anselmi ci saranno anche gli scafi del cantiere svedese Nautor Swan, membri dell’Associazione “Swan Classici RH”.

“Da tempo lavoriamo a riunire le barche vintage del cantiere – spiega il presidente Riccardo Ghidella – La nostra associazione vuole accomunare tutte le barche disegnate da Ron Holland e speriamo di poter vedere tutti gli scafi Nautor sulla linea di partenza, tutti insieme e non raggruppati per disegnatori”.

Il cantiere, da molti anni di proprietà italiana, in tutta la sua storia ha varato barche progettate dallo Studio Sparkman& Stephens, German Frers e Ron Holland: dal prossimo anno, presso le Vele d’Epoca di Imperia, sarà istituita una flotta denominata “Swan Classic” per riunire tutti gli scafi disegnati dai tre storici progettisti.