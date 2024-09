Sanremo: venerdì prossimo al Forte di Santa Tecla l'inaugurazione della mostra ‘Quasi come scrivere fiori'

Venerdì dalle 18, negli spazi dei magazzini di Levante al Forte di Santa Tecla, si svolgerà l’inaugurazione della mostra ‘Quasi come scrivere fiori. Astrazione in Liguria dagli anni Cinquanta agli anni Settanta’.

L’esposizione vuole essere un omaggio ad un momento della pittura ligure tra i meno noti, ma molto significativi soprattutto per i periodi storici che rappresenta ed attraversa, come il dopoguerra, gli anni del boom ma anche della contestazione, resi su tela grazie ad un nuovo linguaggio e sensibilità ‘supportati’ dall’avanzamento della tecnica pittorica, grazie alla quale gli artisti hanno potuto attingere ad un dizionario visivo nuovo e aggiornato, capace di rappresentare la modernità in maniera più efficace e innovativa, ponendosi al passo coi tempi e con le nuove esigenze dell’uomo, in una sfida continua con il presente.

La mostra (curata da Veronica Bassini, Andrea Daffra, Victoria Ferrari, Alessandro Ferraro, Filippo Yahia Masri) è una preziosa occasione di ammirare insieme opere di numerosi artisti come: Giuseppe Allosia, Giancarlo Bargoni, Renata Boero, Rocco Borella, Enzo Cacciola, Raffaele Carreri, Rodolfo Costa, Arnaldo Esposto, Gianfranco Fasce, Vincenzo Frunzo, Pierluigi Lavagnino, Enzo Maiolino, Plinio Mesciulam, Tino Repetto, Emilio Scanavino, Raimondo Sirotti, Gianni Stirone, Luiso Sturla, Vittorio Ugolini, Gianfranco Zappettini che testimoniano il clima di vivacità intellettuale che ha caratterizzato il capoluogo ligure.

Il nome della mostra è un omaggio all’opera di Luiso Sturla dipinta nel 1966, un titolo poetico e suggestivo che ci ‘trasporta’ nei pensieri degli artisti in un mondo a metà tra astrazione e figurazione.